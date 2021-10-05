Devrilen TIR’ın şoförü: "Telefonun feneriyle sürücüyü durdurmaya çalıştım"

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybedip virajda devrilen TIR'a çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan şoför, çıkarıldığı mahkemede "Telefonun feneriyle aracı durdurmaya çalıştım. Bilincim yerindeydi, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

DHA 05.10.2021 - 16:43 | Son Güncelleme : 05.10.2021 - 16:44

Devrilen TIR’ın şoförü: "Telefonun feneriyle sürücüyü durdurmaya çalıştım" - 1

Bursa'da, virajda devrilen TIR'a çarpan otomobil sürücü hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan TIR şoförünün yargılanmasına başlandı.

Devrilen TIR’ın şoförü: "Telefonun feneriyle sürücüyü durdurmaya çalıştım" - 2

Kaza, 18 Haziran’da Kestel ilçesi Bursa-Ankara karayolunda meydana geldi. Afyon'dan Bursa'ya kurbanlık götüren Hakan Gönül yönetimindeki TIR, Turanköy Mahallesi girişinde, kontrolden çıkıp devrildi. Arkadan gelen Yusuf Şal'ın direksiyonunda olduğu otomobil, devrilen TIR'a çarptı.

Devrilen TIR’ın şoförü: "Telefonun feneriyle sürücüyü durdurmaya çalıştım" - 3

Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Şal yaşamını yitirdi, yanındaki eşi Türkan (35) ve 1 yaşındaki kızı Ayla Şal ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Devrilen TIR’ın şoförü: "Telefonun feneriyle sürücüyü durdurmaya çalıştım" - 4
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan anne ve kızıyla TIR şoförü, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi edildi. Tedavisinin ardından taburcu olan TIR şoförü Hakan Gönül, gözaltına alındı. Gönül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Devrilen TIR’ın şoförü: "Telefonun feneriyle sürücüyü durdurmaya çalıştım" - 5

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘taksirle adam öldürmeye sebep olmak’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Hakan Gönül'ün yargılanmasına başlandı. Duruşmaya Gönül, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.
Devrilen TIR’ın şoförü: "Telefonun feneriyle sürücüyü durdurmaya çalıştım" - 6

Çalıştığı şirkette canlı hayvan taşımacılığı yaptığını belirten Gönül, kazayı şöyle anlattı:

"Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk vardı ve sürekli yoldaydım. Son seferde patron aradı ve Afyon’dan Bursa istikametine hayvan taşınacağını söyledi. Pandemi döneminde işten çıkarılma korkusuyla yola çıktım. Araçta çift katlı 30-35 civarında büyükbaş hayvan yüklüydü. İnegöl rampasını inerken hayvanlar huysuzlaşmaya başladı. TIR’ın direksiyon hakimiyetini toparlayamadım. Araç sağ tarafa yattığı için metrelerce sürüklendim."

Devrilen TIR’ın şoförü: "Telefonun feneriyle sürücüyü durdurmaya çalıştım" - 7

"TELEFONUN FENERİYLE ARACI DURDURMAYA ÇALIŞTIM"

Bilincinin yerinde olduğunu ve kaza öncesinde uykulu olmadığını belirten Gönül, "4-5 dakika içinde araçtan dışarı çıktıktan sonra araçtan kopan yangın tüpünün kutusunu reflektör amaçlı, yol kenarındaki dubalardan da 2 tane alıp yol önlemini aldım. Telefonun feneriyle aracı ne kadar durdurmaya çalışsam da durmasını sağlayamadım. Dubaları koymamla aracın gelmesi saniyelik bir olay oldu. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.
Devrilen TIR’ın şoförü: "Telefonun feneriyle sürücüyü durdurmaya çalıştım" - 8
Mahkeme heyeti, eksik evrakların toplanmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Devrilen TIR’ın şoförü: "Telefonun feneriyle sürücüyü durdurmaya çalıştım" - 9
Devrilen TIR’ın şoförü: "Telefonun feneriyle sürücüyü durdurmaya çalıştım" - 10

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