Devrilen TIR’ın şoförü: "Telefonun feneriyle sürücüyü durdurmaya çalıştım"

DHA 05.10.2021 - 16:43 | Son Güncelleme : 05.10.2021 - 16:44
Bursa'da, virajda devrilen TIR'a çarpan otomobil sürücü hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan TIR şoförünün yargılanmasına başlandı.
Kaza, 18 Haziran’da Kestel ilçesi Bursa-Ankara karayolunda meydana geldi. Afyon'dan Bursa'ya kurbanlık götüren Hakan Gönül yönetimindeki TIR, Turanköy Mahallesi girişinde, kontrolden çıkıp devrildi. Arkadan gelen Yusuf Şal'ın direksiyonunda olduğu otomobil, devrilen TIR'a çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Şal yaşamını yitirdi, yanındaki eşi Türkan (35) ve 1 yaşındaki kızı Ayla Şal ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çalıştığı şirkette canlı hayvan taşımacılığı yaptığını belirten Gönül, kazayı şöyle anlattı:
"Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk vardı ve sürekli yoldaydım. Son seferde patron aradı ve Afyon’dan Bursa istikametine hayvan taşınacağını söyledi. Pandemi döneminde işten çıkarılma korkusuyla yola çıktım. Araçta çift katlı 30-35 civarında büyükbaş hayvan yüklüydü. İnegöl rampasını inerken hayvanlar huysuzlaşmaya başladı. TIR’ın direksiyon hakimiyetini toparlayamadım. Araç sağ tarafa yattığı için metrelerce sürüklendim."