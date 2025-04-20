Devriye ekipleri neye uğradığını şaşırdı: Aracın arka koltuğundan zehirli yılanlar çıktı
İstanbul Sarıyer'de devriye ekipleri durdurdukları aracın arkasında fanus içinde piton cinsi yılan ve zehirli Mısır yılanları yakaladı. Gözaltına alınan sürücüye 60 bin 189 lira idari para cezası uygulandı.
Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, Maslak’ta uygulamaya başladı.
O sırada polis ekipleri, bir aracı durdurdu. Arama yapan polis, aracın bagajında ve arka koltuğunda cam fanus içerisinde yılanlar olduğunu gördü.