Devriye ekipleri neye uğradığını şaşırdı: Aracın arka koltuğundan zehirli yılanlar çıktı

İstanbul Sarıyer'de devriye ekipleri durdurdukları aracın arkasında fanus içinde piton cinsi yılan ve zehirli Mısır yılanları yakaladı. Gözaltına alınan sürücüye 60 bin 189 lira idari para cezası uygulandı.

Devriye ekipleri neye uğradığını şaşırdı: Aracın arka koltuğundan zehirli yılanlar çıktı - 1

Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, Maslak’ta uygulamaya başladı.

O sırada polis ekipleri, bir aracı durdurdu. Arama yapan polis, aracın bagajında ve arka koltuğunda cam fanus içerisinde yılanlar olduğunu gördü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Devriye ekipleri neye uğradığını şaşırdı: Aracın arka koltuğundan zehirli yılanlar çıktı - 2

HEPSİNE EL KONULDU

Bunun üzerine fanuslardaki yılanlara polis ekipleri tarafından el konuldu.

Devriye ekipleri neye uğradığını şaşırdı: Aracın arka koltuğundan zehirli yılanlar çıktı - 3

Yapılan incelemede yılanlardan birinin piton cinsi olduğu diğer ikisinin ise zehirli Mısır yılanı olarak bilinen (corn snake) olduğu tespit edildi.

Devriye ekipleri neye uğradığını şaşırdı: Aracın arka koltuğundan zehirli yılanlar çıktı - 4

SARIYER DEVRİYE EKİPLER YAKALADI

Polis tarafından el konulan yılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Gözaltına alınan Canberk Ö. hakkında "Kaçakçılık kanununa muhalefet" ve "Av ve yaban hayvanlar ile bunlardan elde edilen ürünlerin bulundurulması, üretimi ve ticareti" suçlarından adli işlem yapıldı.

Devriye ekipleri neye uğradığını şaşırdı: Aracın arka koltuğundan zehirli yılanlar çıktı - 5

60 BİN LİRA PARA CEZASI

Ayrıca Canberk Ö.’ye 60 bin 189 lira da idari para cezası uygulandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Canberk Ö., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.

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