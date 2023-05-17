DGS başvuruları ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2023 DGS başvuru tarihleri

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınav takvimini yayınlanmasının ardından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili önemli ayrıntılar belli oldu. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar online sistem üzerinden DGS başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

DGS başvuruları ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2023 DGS başvuru tarihleri - 1

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları mayıs ayı içerisinde başlayacak. 2023 takvimi doğrultusunda DGS sınavı başvuruları 26 Mayıs tarihinde başlayacak ve 5 Haziran tarihinde sona erecek.

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DGS başvuruları ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2023 DGS başvuru tarihleri - 2

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

2023 DGS başvuru kılavuzunun paylaşılması ardından adaylar başvurularını gerçekleştirmeye başlayacak. Adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte yapacak.

DGS başvuruları ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2023 DGS başvuru tarihleri - 3

2023 DGS TARİHİ

DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023’de yapılacak. DGS sonuçları ise 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

DGS başvuruları ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2023 DGS başvuru tarihleri - 4

Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı 2023-DGS Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek. DGS başvuru kılavuzunun kısa süre içerisinde paylaşılması bekleniyor.

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