DGS başvuruları ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2023 DGS başvuru tarihleri

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları mayıs ayı içerisinde başlayacak. 2023 takvimi doğrultusunda DGS sınavı başvuruları 26 Mayıs tarihinde başlayacak ve 5 Haziran tarihinde sona erecek.
2023 DGS başvuru kılavuzunun paylaşılması ardından adaylar başvurularını gerçekleştirmeye başlayacak. Adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte yapacak.
DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023’de yapılacak. DGS sonuçları ise 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı 2023-DGS Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek. DGS başvuru kılavuzunun kısa süre içerisinde paylaşılması bekleniyor.