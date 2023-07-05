DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2023 DGS oturumu için geri sayım

DGS 2023 yılında da ön lisans mezunlarından oldukça yoğun ilgi görüyor. Bu yıl yapılacak sınav için başvurular geride kalmış ve adaylar beklemeye başlamıştı. Sınava katılım sağlayacak adaylar şimdi de sınav giriş belgelerine odaklandı. Peki, 2023 DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak?

DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2023 DGS oturumu için geri sayım - 1

Dikey Geçiş Sınavı'na girmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Şimdi ise sınav giriş yerlerinin yazacağı sınav giriş belgeleri sorgulanıyor. İşte, 2023 DGS oturumu hakkında son bilgiler...

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DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2023 DGS oturumu için geri sayım - 2

SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

16 Temmuz tarihinde yapılacak olan DGS sınavının giriş yerlerinin, sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor.

ÖSYM, 2023 DGS kılavuzunda sınav giriş belgesiyle ilgili "Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler. " ifadelerini kullandı.

DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2023 DGS oturumu için geri sayım - 3

SINAV GİRİŞ BELGELERİYLE İLGİLİ UYARILAR

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkliveya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön
yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

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