DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2023 DGS oturumu için geri sayım
DGS 2023 yılında da ön lisans mezunlarından oldukça yoğun ilgi görüyor. Bu yıl yapılacak sınav için başvurular geride kalmış ve adaylar beklemeye başlamıştı. Sınava katılım sağlayacak adaylar şimdi de sınav giriş belgelerine odaklandı. Peki, 2023 DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak?
Dikey Geçiş Sınavı'na girmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Şimdi ise sınav giriş yerlerinin yazacağı sınav giriş belgeleri sorgulanıyor. İşte, 2023 DGS oturumu hakkında son bilgiler...