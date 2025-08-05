DGS sonuç tarihi 2025: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri ne zaman? Sonuç sorgulama ekranı
Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM tarafından 20 Temmuz'da düzenlenmişti. Sınava katılan adaylara 50 sözel ve 50 sayısal toplam 100 soru yöneltildi. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar DGS sonuç tarihine odaklandı. ÖSYM tarafından DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuç sorgulama ekranı...
DGS sonuçları sadece bir yıl geçerli olacak. Sınav puanı hesaplanırken, DGS sözle ve sayısal bölümlerin puanları ile ÖBP eklenecek. Yerleştirme işlem ise DGS puanı ve tercihler dikkate alınarak yapılacak. Dikey Geçiş Sınav sonuçları ÖSYM sonuç ekranından duyurulacak. Peki, 2025 DGS sonuçları nasıl sorgulanır?