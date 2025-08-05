DGS sonuç tarihi 2025: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri ne zaman? Sonuç sorgulama ekranı

Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM tarafından 20 Temmuz'da düzenlenmişti. Sınava katılan adaylara 50 sözel ve 50 sayısal toplam 100 soru yöneltildi. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar DGS sonuç tarihine odaklandı. ÖSYM tarafından DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuç sorgulama ekranı...

DGS sonuç tarihi 2025: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri ne zaman? Sonuç sorgulama ekranı - 1

DGS sonuçları sadece bir yıl geçerli olacak. Sınav puanı hesaplanırken, DGS sözle ve sayısal bölümlerin puanları ile ÖBP eklenecek. Yerleştirme işlem ise DGS puanı ve tercihler dikkate alınarak yapılacak. Dikey Geçiş Sınav sonuçları ÖSYM sonuç ekranından duyurulacak. Peki, 2025 DGS sonuçları nasıl sorgulanır?

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DGS sonuç tarihi 2025: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri ne zaman? Sonuç sorgulama ekranı - 2

2025 DGS SONUÇLARI O TARİHTE AÇIKLANIYOR!

Dikey Geçiş Sınavı uygulaması 20 Temmuz 2025'te yapıldı. Sınava dair sonuçlar ise 14 Ağustos günü https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.

Adayların sonuç belgesinde:

- Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
- Ön lisans başarı puanı
- 2025-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yer alacak.

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DGS sonuç tarihi 2025: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri ne zaman? Sonuç sorgulama ekranı - 3

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı tercih dönemi, sonuçların hemen ardından duyurulacak. 2024 DGS sonuçları 10 Eylül'de açıklanmış, tercihleri 18-24 Eylül'de alınmıştı. Yerleştirme sonuçları da27 Eylül'de açıklandı.

Bu tarihler dikkate alındığında 2025 DGS tercihlerinin de sonuçlar açıklandıktan bir hafta sonra başlası bekleniyor.

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