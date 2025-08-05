DGS sonuç tarihi 2025: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri ne zaman? Sonuç sorgulama ekranı

DGS sonuçları sadece bir yıl geçerli olacak. Sınav puanı hesaplanırken, DGS sözle ve sayısal bölümlerin puanları ile ÖBP eklenecek. Yerleştirme işlem ise DGS puanı ve tercihler dikkate alınarak yapılacak. Dikey Geçiş Sınav sonuçları ÖSYM sonuç ekranından duyurulacak. Peki, 2025 DGS sonuçları nasıl sorgulanır?