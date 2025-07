DGS sonuç tarihi 2025: ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuç sorgulama ekranı

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Ön Lisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecek.



Böylelikle 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır.



50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Ön Lisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacak.



Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not sistemine dönüştürülecek.



Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacak.



2025-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2026-DGS’de ilgili

ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacak.