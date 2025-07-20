DGS sonuç tarihi 2025: ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuç sorgulama ekranı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ÖSYM tarafından 20 Temmuz Pazar günü gerçekleştiriliyor. Sınavda adaylara 100 soru sorulup 135 dakika süre tanınıyor. Sınavın bitiminde ''DGS sonuç tarihi ne zaman?'' sorusu öne çıkıyor. DGS ile adaylar 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlama şansı elde ediyor. Peki, 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl sorgulanır?

DGS sonuç tarihi 2025: ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuç sorgulama ekranı - 1

ÖSYM'nin düzenlediği sınavlardan DGS'de adaylara sözel ve sayısal 100 soru yöneltiliyor. Adayların DGS puanına ek ön lisans başarı puanları da hesaplanarak yerleştirme puanı elde edilir. Ön lisans başarı puanları YÖKSİS üzerinden elde edilir. 2025-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılır. İşte, DGS sonuç tarihi ve puan hesaplama...

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DGS sonuç tarihi 2025: ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuç sorgulama ekranı - 2

2025 DGS SONUÇ TARİHİ NE ZAMAN?

20 Temmuz günü gerçekleşirilen DGS uygulamasının sonuçları ÖSYM tarafından 14 Ağustos günü ilan edilecek. Sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyurulacak.

DGS sonuç tarihi 2025: ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuç sorgulama ekranı - 3

DGS PUAN HESAPLAMA

Adayların doğru ve cevap sayıları hesaplandıktan sonra, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart
sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacak.

2025-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacak.

2025-DGS’de Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP), hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir. İşte, ön lisans puanı hesaplama:

DGS sonuç tarihi 2025: ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuç sorgulama ekranı - 4

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Ön Lisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecek.

Böylelikle 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır.

50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Ön Lisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacak.

Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not sistemine dönüştürülecek.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacak.

2025-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2026-DGS’de ilgili
ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacak.

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