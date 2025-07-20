DGS sonuç tarihi 2025: ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuç sorgulama ekranı
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ÖSYM tarafından 20 Temmuz Pazar günü gerçekleştiriliyor. Sınavda adaylara 100 soru sorulup 135 dakika süre tanınıyor. Sınavın bitiminde ''DGS sonuç tarihi ne zaman?'' sorusu öne çıkıyor. DGS ile adaylar 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlama şansı elde ediyor. Peki, 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl sorgulanır?
ÖSYM'nin düzenlediği sınavlardan DGS'de adaylara sözel ve sayısal 100 soru yöneltiliyor. Adayların DGS puanına ek ön lisans başarı puanları da hesaplanarak yerleştirme puanı elde edilir. Ön lisans başarı puanları YÖKSİS üzerinden elde edilir. 2025-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılır. İşte, DGS sonuç tarihi ve puan hesaplama...