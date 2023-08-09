DGS 2023 sonuç tarihi yaklaşıyor: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM takvimi)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz 2023 tarihinde sona erdi. Sınav sürecinin ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre sonuç tarihi...

DGS 2023 sonuç tarihi yaklaşıyor: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM takvimi) - 1

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da, 96 sınav merkezinde yapıldı.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru soruldu ve 135 dakika süre verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DGS 2023 sonuç tarihi yaklaşıyor: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM takvimi) - 2

ÖSYM TAKVİMİYLE DUYURULDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

DGS 2023 sonuç tarihi yaklaşıyor: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM takvimi) - 3

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, DGS sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

DGS 2023 sonuç tarihi yaklaşıyor: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM takvimi) - 4

e-DEVLET ŞİFRESİ İLE ÖSYM SİSTEMLERİNE GİRİ

Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli giriş yapabileceklerdir. ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak yapılan tüm işlemler, e-Devlet Kapısı üzerinden giriş
yapılarak da gerçekleştirilebilecektir. ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak veya e-Devlet Kapısı üzerinden girişyapılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adayın kendisine aittir. Bu nedenle şifre hiç kimseyle paylaşılmamalıdır. Ayrıca e-Devlet Kapısından “Tek Tıkla Giriş” özelliği kullanılarak da yukarıda belirtilen uygulamalara güvenli giriş yapma, ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemine (https://odeme.osym.gov.tr) erişilebilme ve ÖSYM sisteminde var olan sınav/yerleştirme sonuçlarını toplu olarak görme ekranına erişim özelliği eklenmiştir.

ÖSYM Merkezi (Bilkent-Ankara) ve Başvuru Merkezlerinde aday veya görevliye e-Devlet şifresi verme işlemi yapılmamaktadır.

DAHA FAZLA GÖSTER