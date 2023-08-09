DGS 2023 sonuç tarihi yaklaşıyor: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM takvimi)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz 2023 tarihinde sona erdi. Sınav sürecinin ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre sonuç tarihi...
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da, 96 sınav merkezinde yapıldı.
Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru soruldu ve 135 dakika süre verildi.