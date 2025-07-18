DGS süreleri: DGS saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nda kalem ve silgi veriliyor mu?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ÖSYM tarafından düzenleniyor. Sınavla 2 yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan adaylar lisans eğitimine geçiş yapabiliyor. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümlerden oluşan sorular yöneltiliyor. DGS'de tamamen ön lisans programlarında edinilen bilgiye yönelik sorular yer alıyor. Adaylar DGS'ye 20 Temmuz'da katılıyor. 2025 DGS sınav süresi kaç dakika? DGS'de yasak olanlar...

DGS süreleri: DGS saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nda kalem ve silgi veriliyor mu? - 1

ÖSYM tarafından 2025 DGS, 20 Temmuz'da hayata geçiriliyor. Sınavla adaylar iki yıllık eğitimden dört yıllık lisans eğitimine geçmiş olacak. Sınavda adaylara 50 sözel ve 50 sayısal olmak üzere 100 soru yöneltilecek. ÖSYM'nin düzenlediği diğer sınavlarda olduğu gibi DGS'de de adayların kalem ve silgi ihtiyacı karşılanıyor. İşte, DGS hakkında detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

DGS süreleri: DGS saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nda kalem ve silgi veriliyor mu? - 2

DGS SÜRESİ

100 sorudan oluşan Dikey Geçiş Sınavı, 135 dakika sürecek. Sınavda 50 sözel ve 50 sayısal olmak üzere adayın muhakeme becerisine yöneli sorular olacak.

DGS süreleri: DGS saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nda kalem ve silgi veriliyor mu? - 3

DGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

2025 DGS saat 10:15'te başlıyor ve 100 soru için 135 dakika yani 2 saat 15 dakika süre verilecek. Sınav 12:30'da sonlanacak.

Adayların sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce bina kapısında hazır bulunmaları
zorunludur. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmaz. Sınavın cevaplama süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmek yasaktır.

DGS süreleri: DGS saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nda kalem ve silgi veriliyor mu? - 4

DGS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?

Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, görüntü alma, kayıt yapma ve kablosuz iletişim sağlama özelliği bulunmayan bir adet ulaşım kartı (veya banka kartı/kredi kartı), basit tokalı kemer, basit tel toka, lastik toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

- Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
- Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
- Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
- Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
- Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

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