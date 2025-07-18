DGS süreleri: DGS saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nda kalem ve silgi veriliyor mu?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ÖSYM tarafından düzenleniyor. Sınavla 2 yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan adaylar lisans eğitimine geçiş yapabiliyor. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümlerden oluşan sorular yöneltiliyor. DGS'de tamamen ön lisans programlarında edinilen bilgiye yönelik sorular yer alıyor. Adaylar DGS'ye 20 Temmuz'da katılıyor. 2025 DGS sınav süresi kaç dakika? DGS'de yasak olanlar...
ÖSYM tarafından 2025 DGS, 20 Temmuz'da hayata geçiriliyor. Sınavla adaylar iki yıllık eğitimden dört yıllık lisans eğitimine geçmiş olacak. Sınavda adaylara 50 sözel ve 50 sayısal olmak üzere 100 soru yöneltilecek. ÖSYM'nin düzenlediği diğer sınavlarda olduğu gibi DGS'de de adayların kalem ve silgi ihtiyacı karşılanıyor. İşte, DGS hakkında detaylar...