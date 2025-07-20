DGS zor muydu, kolay mıydı? 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yorumları

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ÖSYM tarafından 20 Temmuz günü düzenlendi. Sınava katılan adaylar ise 100 sorunun yer aldığı 2025 DGS'nin zor mu, kolay mı olduğunu sosyal medyadaki yorumlardan takip ediyor. 10:15'te başlayan sınavın katılımcıları ise sorular hakkındaki görüşlerini sosyal medyadan yayımlıyor. Peki, DGS zor muydu, kolay mıydı?

DGS zor muydu, kolay mıydı? 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yorumları - 1

DGS ile beraber, 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, 20 Temmuz'da sınav merkezlerinde yerlerini aldılar. Sözel  ve sayısal bölümlerden oluşan DGS 2025 sınavını tamamlayan adaylar sosyal medaydan diğer katılımcıların yorumlarını takip ediyor. İşte, DGS hakkında yorumlar...

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DGS zor muydu, kolay mıydı? 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yorumları - 2

DGS ZOR MU, KOLAY MI? 

2025  DGS sınavına katılan adaylar sosyal medyadan sorulara dair çeşitli görüşleri beyan ediyor.  Sınava dair zor diyen de var kolay diyen de.

Sınava katılan adayların bir bölümü sözel soruların uzunluğuna vurgu yapıyor. Bazıları ise sayısal soruları zor olduğunu ifade ediyor.

DGS zor muydu, kolay mıydı? 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yorumları - 3

''DGS soruları sagolsun overthink yapmamda yardımcı oldular.''

''DGS mi büyük ben mi büyük diye ÖSYM denemeye sınava girdim DGS büyükmüş.''

''Bugün DGS sınavına girdim, sınavda aşil sendromu ile ilgili bir paragraf sorusu vardı, soru metnini okurken gözlerim doldu, galiba ben "her yerde ağla kızım" diye kendi kendime bilmediğim bir yemin ettim.''

''Sınava çalışmadan girdim ama düşündüğüm kadar zor olmadı.''

''Sayısal zor muydu, kolay mıydı karmaşıklığından anlayamadım.''

2025 DGS'de başarılı oldum ve artık 4 yıllık öğrencisiyim.''

DGS zor muydu, kolay mıydı? 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yorumları - 4

''Sınava geç kalanlar üzülmeyin girenlerde çok bir şey yapmamıştır.''

''DGS’de bir tane bile küçük şeker yoktu nasıl kazanayım ben şimdi?''

''Saçımı beyazlatan sınavsın açıkçası.''

''Sayısal, sayısal değildi! Her soru destansı maşallah.''

''Matematik Türkçe'den daha kolaydı.''

''DGS sözel sınav sorularını hazırlayanlara helal olsun. Soruları güzel ve oturaklı, düşünmeye sürükleyen düzeydeydi. Sorular sırf sormak için sorulmamıştı belliydi. ''

''DGS sınavının geçen seneye göre daha zor olması ve matematiğin bizi haşat edişinden mi konuşsak biraz!''

''Matematik işaretlemelerim arasında sosyal mesafe vardı.''

''DGS'ye çalışsamda yapamazmışım o yüzden iyi ki çalışmamışım.''

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