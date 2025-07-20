DGS zor muydu, kolay mıydı? 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yorumları
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ÖSYM tarafından 20 Temmuz günü düzenlendi. Sınava katılan adaylar ise 100 sorunun yer aldığı 2025 DGS'nin zor mu, kolay mı olduğunu sosyal medyadaki yorumlardan takip ediyor. 10:15'te başlayan sınavın katılımcıları ise sorular hakkındaki görüşlerini sosyal medyadan yayımlıyor. Peki, DGS zor muydu, kolay mıydı?
DGS ile beraber, 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, 20 Temmuz'da sınav merkezlerinde yerlerini aldılar. Sözel ve sayısal bölümlerden oluşan DGS 2025 sınavını tamamlayan adaylar sosyal medaydan diğer katılımcıların yorumlarını takip ediyor. İşte, DGS hakkında yorumlar...