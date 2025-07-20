DGS zor muydu, kolay mıydı? 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yorumları

''DGS soruları sagolsun overthink yapmamda yardımcı oldular.''



''DGS mi büyük ben mi büyük diye ÖSYM denemeye sınava girdim DGS büyükmüş.''



''Bugün DGS sınavına girdim, sınavda aşil sendromu ile ilgili bir paragraf sorusu vardı, soru metnini okurken gözlerim doldu, galiba ben "her yerde ağla kızım" diye kendi kendime bilmediğim bir yemin ettim.''

''Sınava çalışmadan girdim ama düşündüğüm kadar zor olmadı.''

''Sayısal zor muydu, kolay mıydı karmaşıklığından anlayamadım.''

2025 DGS'de başarılı oldum ve artık 4 yıllık öğrencisiyim.''