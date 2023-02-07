DHA Hatay muhabiri ile eşi ve 2 çocuğu depremde hayatını kaybetti

ÜNİVERSİTEYİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Basın Yayın ve Gazetecilik Bölümü'nü birincilikte bitiren İzzet Nazlı, yerel gazeteler ile Anadolu Ajansı'nın serbest muhabiri olarak çalıştığı Hatay'da 14 Eylül 2020'de DHA ailesine katıldı. Kızkardeşi Rabia Nazlı Tuzsuz'un 'gurme', 'yemek yemeyi sever', 'hırslı', 'güzel kalpli' olarak nitelendirdiği İzzet Nazlı, 2 Şubat'ta Amanos Dağları'na çıkıp, karda çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Yokuş çıkmak zor ama manzara yüksekten seyredilir" şeklinde not düşerek paylaşmıştı. Ayrıca eşi Seda ve çocuklarıyla da kar fotoğrafları paylaşan İzzet Nazlı'nın sosyal medya hesabındaki son fotoğrafı ise çok sevdiği Hatayspor'un Kasımpaşa maçı oldu.