DİB MBSTS başvuruları başladı: MBSTS başvurusu nasıl yapılır? (2023-DİB-MBSTS başvuru kılavuzu)

Adaylar, başvurularını 16 Mart 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.