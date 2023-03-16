DİB MBSTS başvuruları başladı: MBSTS başvurusu nasıl yapılır? (2023-DİB-MBSTS başvuru kılavuzu)

ÖSYM, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2023-MBSTS) başvurularının başladığını duyurdu. Başvuru sürecinin ayrıntıları, 2023-DİB-MBSTS başvuru kılavuzuyla paylaşıldı.

DİB MBSTS başvuruları başladı: MBSTS başvurusu nasıl yapılır? (2023-DİB-MBSTS başvuru kılavuzu) - 1

30 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2023-DİB-MBSTS) için başvurular alınmaya başladı. Adayların başvuru sürecini sorunsuz tamamlayabilmesi için 2023-DİB-MBSTS başvuru kılavuzu yayımlandı.


2023-DİB-MBSTS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

TÜRKİYE HABERLERİ

DİB MBSTS başvuruları başladı: MBSTS başvurusu nasıl yapılır? (2023-DİB-MBSTS başvuru kılavuzu) - 2

Sınava başvurular, 16-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak.

DİB MBSTS başvuruları başladı: MBSTS başvurusu nasıl yapılır? (2023-DİB-MBSTS başvuru kılavuzu) - 3

Adaylar, başvurularını 16 Mart 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

DİB MBSTS başvuruları başladı: MBSTS başvurusu nasıl yapılır? (2023-DİB-MBSTS başvuru kılavuzu) - 4

ÖSYM BAŞVURU DUYURUSU

2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2023-DİB-MBSTS), 30 Nisan 2023 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 16-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 16 Mart 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-DİB-MBSTS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

DAHA FAZLA GÖSTER