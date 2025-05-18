Dicle Nehri'nde korkutan görüntü: Çok sayıda ölü balık tespit edildi! Uzmandan ‘can suyu’ uyarısı

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tarık Çiçek, bölgede toplu balık ölümlerinin genelde nisan ve mayıs aylarında gerçekleştiğini belirterek, sebep olarak da su seviyesinin düşmesi ve nehir yatağındaki kirliliğin en önemli etkenler olduğunu söyledi.

"SU MİKTARININ DÜŞMESİ OLDUKÇA ETKİLİ"

Çiçek, kış aylarında etkili yağışların gerçekleşmediğini ifade ederek, “Dolayısıyla, yapısı itibariyle su durağanlaşıyor ve orada bir kirlilik birikimi oluyor. Havanın ısınmasıyla beraber sudaki canlıların da oksijen ihtiyacı da artıyor. Bir de nehirde var olan kirliliğin de çözülmesi için oksijene ihtiyaç var. Dolayısıyla nisan ve mayıs aylarında biz toplu balık ölümlerini görmekteyiz. Bir de sulama amaçlı olarak Dicle Nehri üzerinde kurulan barajların su tutmasıyla beraber nehir yatağına verilen su miktarının düşmesi de bu süreçte oldukça etkili bir durumdur” diye konuştu.