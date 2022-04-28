Dicle Nehri'nde tedirgin eden görüntü: Binlerce balık telef oldu

Diyarbakır'da 2020-2021 yıllarında gerçekleşen toplu balık ölümlerine bu yıl da rastlandı. Dicle Nehri'nde binlerce balık henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı telef oldu. Su yüzeyini kaplayan balıkların görüntüsü tedirginlik yaşattı.

Haberler - İHA 28.04.2022 - 10:23

Dicle Nehri'nde tedirgin eden görüntü: Binlerce balık telef oldu - 1

'dan geçen Dicle Nehri, birçok balığa ev sahipliği yapıyor.

Dicle Nehri'nde tedirgin eden görüntü: Binlerce balık telef oldu - 2

2020-2021 yıllarında gerçekleşen toplu balık ölümlerine bu yıl da rastlandı.

Dicle Nehri'nde tedirgin eden görüntü: Binlerce balık telef oldu - 3

Sur ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri'nin bulunduğu alanda telef olan binlerce balık, su yüzeyini kapladı.

Dicle Nehri'nde tedirgin eden görüntü: Binlerce balık telef oldu - 4

Kötü manzarayı gören vatandaşlar tedirgin oldu. Mahalle sakini Veysi Aslan, aynı yerde 2 yıl önce de balık ölümleri olduğunu anımsattı.

Dicle Nehri'nde tedirgin eden görüntü: Binlerce balık telef oldu - 5

''İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN ZARARLI OLABİLİR''

Bu sene de balık ölümleri olunca şaşırdıklarını belirten Aslan, ''Dün etkili olan yağışlardan mı? Ya da başka bir nedenden mi? Bilmiyoruz. Ama yetkililerin gelip burada inceleme yapmaları gerekmektedir. İnsan sağlığı açısından zararlı olabilir” dedi.

Dicle Nehri'nde tedirgin eden görüntü: Binlerce balık telef oldu - 6

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER