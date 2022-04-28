Dicle Nehri'nde tedirgin eden görüntü: Binlerce balık telef oldu

''İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN ZARARLI OLABİLİR''

Bu sene de balık ölümleri olunca şaşırdıklarını belirten Aslan, ''Dün etkili olan yağışlardan mı? Ya da başka bir nedenden mi? Bilmiyoruz. Ama yetkililerin gelip burada inceleme yapmaları gerekmektedir. İnsan sağlığı açısından zararlı olabilir” dedi.