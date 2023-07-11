Dicle Nehri’nde yaşam tehdit altında (Piknikçilerin attıkları, nehiri çöpe çevirdi)

Gelişmiş ülkelerde uygulanan sıfır atık projelerine değinen Prof. Dr. Kılıç, şöyle devam etti:

“Asla çöp çıkmaz. Kağıt, naylon ve plastik bunlar hepsi ayrı ayrı yerlerde toplanır. Hiç çöp konteynerlerine atılmaz. Bizim de aynı metodu izlememiz lazım. Hatta kültürümüzde de böyle bir olay var; kırsalda ve köylerde asla çöp olmaz. Her türlü ambalaj malzemesi defalarca kullanılır. Köylerin çöpleri yoktur. Bizim biliyor olmamıza rağmen bunların gerçekleşmesi çok üzücü.”