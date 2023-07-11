Dicle Nehri’nde yaşam tehdit altında (Piknikçilerin attıkları, nehiri çöpe çevirdi)
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Hevsel Bahçeleri’nin ortasından geçen ve havaların ısınmasıyla birlikte piknikçilerin akınına uğrayan Dicle Nehri’nin Diyarbakır’daki bölümünde atılan çöpler nedeniyle canlılar tehdit altında.
Türkiye'nin önemli akarsuları arasında yer alan ve Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nin ortasından geçen Dicle Nehri, hava sıcaklıklarının artmasıyla piknikçilerin uğrak mekanı haline geliyor.