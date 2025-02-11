Didim ve Çeşme'de deniz yaklaşık 300 metre çekildi
Aydın'ın Didim ve İzmir'in Çeşme ilçelerinde deniz suyu kıyıdan çekildi. Yaklaşık 300 metre çekilmenin olduğu yerlerde bataklık ve adacıklar oluştu. Akıllara yine depremlerle suyun çekilmesi arasında bağlantı var mı sorusu geldi. Ancak uzmanlar böyle bir durumun olmadığını söylüyor.
Kuvvetli poyrazın etkili olduğu Didim'de Mavişehir ile ve Martı Sitesi ve Balıkçı Barınağı mevkilerindeki bazı noktalarda deniz suyu kıyıdan yaklaşık 300 metre çekildi. Çekilmenin olduğu yerlerde bataklık ve adacıklar oluştu.