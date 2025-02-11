Didim ve Çeşme'de deniz yaklaşık 300 metre çekildi

Aydın'ın Didim ve İzmir'in Çeşme ilçelerinde deniz suyu kıyıdan çekildi. Yaklaşık 300 metre çekilmenin olduğu yerlerde bataklık ve adacıklar oluştu. Akıllara yine depremlerle suyun çekilmesi arasında bağlantı var mı sorusu geldi. Ancak uzmanlar böyle bir durumun olmadığını söylüyor.

Didim ve Çeşme'de deniz yaklaşık 300 metre çekildi - 1

Kuvvetli poyrazın etkili olduğu Didim'de Mavişehir ile ve Martı Sitesi ve Balıkçı Barınağı mevkilerindeki bazı noktalarda deniz suyu kıyıdan yaklaşık 300 metre çekildi. Çekilmenin olduğu yerlerde bataklık ve adacıklar oluştu.

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Didim ve Çeşme'de deniz yaklaşık 300 metre çekildi - 2

İzmir'in Çeşme ilçesinde de bir süredir etkili olan kuvvetli poyraz nedeniyle kıyı kesimlerde suların çekildiği görüldü. Alaçatı Port mevkisindeki çekilme yaklaşık 300 metreye ulaştı.


Didim ve Çeşme'de deniz yaklaşık 300 metre çekildi - 3

Birçok kuşa ev sahipliği yapan Karşıyaka Azmağı'nda da suların çekildiği gözlendi.

Didim ve Çeşme'de deniz yaklaşık 300 metre çekildi - 4

Uzmanlara göre, sudaki çekilmenin nedeni kuvvetli rüzgar ve poyraz.

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