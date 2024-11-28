Dijital asker göreve hazır! CENGAVER ile konum, sağlık durumu ve stres seviyesi öğrenilecek

HAVELSAN, askeri operasyonlarda hem ekip içi hem de çevresel durumsal farkındalığın artırılması amacıyla giyilebilir çeşitli alt sistemlerden oluşturduğu "dijital asker" CENGAVER'i güvenlik güçlerinin kullanımına sunmaya hazırlanıyor. CENGAVER ile GPS'in çalışmadığı durumlarda askerin konumunun öğrenileceği ve kanındaki oksijen seviyesi, kalp ritmi veya vücut sıcaklığı gibi bilgileri elde edileceği belirtildi.

Dijital asker göreve hazır! CENGAVER ile konum, sağlık durumu ve stres seviyesi öğrenilecek - 1

HAVELSAN'ın "dijital birlik" konsepti üzerine çalışmaları devam ediyor. Dijital birliğin önemli bir bileşeni olan "dijital asker" CENGAVER'de de son aşamaya gelindi.

Dijital asker ve dijital birliğin olmazsa olmaz ilk parçasının kablolu-kablosuz haberleşme ağı olduğuna işaret eden HAVELSAN Modelleme ve Sensör Teknolojileri Takım Lideri Çağlar Akman,, hareketli bir asker için de kablosuz haberleşme donanımı kullandıklarını dile getirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dijital asker göreve hazır! CENGAVER ile konum, sağlık durumu ve stres seviyesi öğrenilecek - 2

Askerin üzerindeki telsiz ağının hem askerlerin takım içindeki birbirleriyle olan iletişimini hem de merkezle olan iletişimini sağladığını anlatan Akman, şöyle konuştu:

"Neredesin ve nasılsın sorusuna cevap veren, sürekli olarak askerlerimizin dış ortamda veya GPS'in çalışmadığı, engellendiği veya karıştırıldığı ortamlarda ise 8 patente sahip olduğumuz bir ultra geniş band teknolojisi kullanmaktayız. Bu sayede kesintisiz olarak askerlerin hem dış ortamda hem de daha önceden girilmemiş çeşitli iç ortamlarda konumlarının takibini sağlayabilmekteyiz. Bu konumlarının takibi sadece takım içindeki askerlerin birbirleriyle paylaşılmasını hedeflemiyor. Aynı zamanda da uzak karargahlardan da takibini hedeflemektedir."

Dijital asker göreve hazır! CENGAVER ile konum, sağlık durumu ve stres seviyesi öğrenilecek - 3

CENGAVER ile bir komutanın uzaktan elde edemeyeceği yaralanma bilgisi veya anomalinin ortaya çıkarılması sağlanıyor

Askerin sağlık durumuyla da ilgili bilgi alacaklarını söyleyen Akman, "Neredesin sorusunun yanında nasılsın sorusu için de giyilebilir bir saat kullanmaktayız. Bu giyilebilir saatte de akıllı saatlerin ölçtüğü, kanındaki oksijen seviyesi, kalp ritmi veya vücut sıcaklığı gibi bilgileri elde etmenin yanı sıra çeşitli anomalleri, askerin düşüp düşmediği, dinlenip dinlenmediği, koşmasından yürümesine kadar çeşitli aktivitelerin tespit edilebildiği, yorgunluk analizinin, stres seviyesi analizinin tespit edildiği, hatta çeşitli anomalilerden dolayı da yaralanmanın tespit edildiği bir çözüm sağlamaktayız."diye konuştu.

Dijital asker göreve hazır! CENGAVER ile konum, sağlık durumu ve stres seviyesi öğrenilecek - 4

Bu sistemle hem sahadaki aktif operasyonda olan askere hem de operasyonu yöneten uzaktaki komutana durumsal farkındalık sağlanabilecek.

Hem sivil hem de askeri kullanım konseptiyle geliştirdikleri sistemin itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine yönelik de çözüm sağladığını söyleyen Akman, donanım ve yazılımları daha da güçlendirerek askeri ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir çözüme imza attıklarını belirtti.

Dijital asker göreve hazır! CENGAVER ile konum, sağlık durumu ve stres seviyesi öğrenilecek - 5

Sistemin prototipinin hazır ve operasyon ortamında denenmiş düzeyde olduğuna işaret eden Akman, "Ürünleşme için son kullanıcılarla bir masaya oturup, ihtiyaçları çok net belirleyip, bu ihtiyaca göre şekillendirmemiz lazım."dedi.

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