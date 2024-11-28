Dijital asker göreve hazır! CENGAVER ile konum, sağlık durumu ve stres seviyesi öğrenilecek
HAVELSAN, askeri operasyonlarda hem ekip içi hem de çevresel durumsal farkındalığın artırılması amacıyla giyilebilir çeşitli alt sistemlerden oluşturduğu "dijital asker" CENGAVER'i güvenlik güçlerinin kullanımına sunmaya hazırlanıyor. CENGAVER ile GPS'in çalışmadığı durumlarda askerin konumunun öğrenileceği ve kanındaki oksijen seviyesi, kalp ritmi veya vücut sıcaklığı gibi bilgileri elde edileceği belirtildi.
HAVELSAN'ın "dijital birlik" konsepti üzerine çalışmaları devam ediyor. Dijital birliğin önemli bir bileşeni olan "dijital asker" CENGAVER'de de son aşamaya gelindi.
Dijital asker ve dijital birliğin olmazsa olmaz ilk parçasının kablolu-kablosuz haberleşme ağı olduğuna işaret eden HAVELSAN Modelleme ve Sensör Teknolojileri Takım Lideri Çağlar Akman,, hareketli bir asker için de kablosuz haberleşme donanımı kullandıklarını dile getirdi.