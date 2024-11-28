Dijital asker göreve hazır! CENGAVER ile konum, sağlık durumu ve stres seviyesi öğrenilecek

Askerin üzerindeki telsiz ağının hem askerlerin takım içindeki birbirleriyle olan iletişimini hem de merkezle olan iletişimini sağladığını anlatan Akman, şöyle konuştu:



"Neredesin ve nasılsın sorusuna cevap veren, sürekli olarak askerlerimizin dış ortamda veya GPS'in çalışmadığı, engellendiği veya karıştırıldığı ortamlarda ise 8 patente sahip olduğumuz bir ultra geniş band teknolojisi kullanmaktayız. Bu sayede kesintisiz olarak askerlerin hem dış ortamda hem de daha önceden girilmemiş çeşitli iç ortamlarda konumlarının takibini sağlayabilmekteyiz. Bu konumlarının takibi sadece takım içindeki askerlerin birbirleriyle paylaşılmasını hedeflemiyor. Aynı zamanda da uzak karargahlardan da takibini hedeflemektedir."