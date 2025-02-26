Dijital çağda mesleğini sürdürmeye çalışıyor: Yetişkinliklere de nostalji yaşatıyor
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ahşap ürün ve oyuncak yapımıyla uğraşan İsmet İspirli, geleneksel ahşap kültürünü yeni nesle aktarırken, yetişkinlere de geçmişten bir nostalji yaşatıyor.
Odunpazarı bölgesinde ahşap obje, oyuncak ve hediyelik eşya üretimi yapan İsmet İspirli, ortaya çıkardığı ürünlerle hem Eskişehirlilerin hem de bölgedeki turistlerin ilgisini çekiyor. Özellikle kukla, topaç ve araba gibi oyuncaklarla yetişkinleri kendi çocukluklarına götüren İspirli, hatıraları canlı tutarak ahşap kültürünü yeni nesle aktarmaya devam ediyor.
Dijital çağda yetişen çocukların tablet ve telefon bağımlısı olduğundan bahseden İspirli, çocukların daha sağlıklı vakit geçirerek oynayabilecekleri ahşap oyuncaklarla buluşturuyor.