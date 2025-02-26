Dijital çağda mesleğini sürdürmeye çalışıyor: Yetişkinliklere de nostalji yaşatıyor

''DÜKKANDA BULUNCA SEVİNİYORLAR''

Ahşapla ilgili oyuncak ve hediyelik eşya gibi pek çok ürünü kendi atölyesinde ürettiğini söyleyen İspirli, gelen müşterilerin özellikle akıllarında kalan oyuncakları aradıklarını ve görmek istediklerini dile getirdi.

İspirli, yetişkinlerin ahşap oyuncaklara olan ilgisini ve talebini, "Özellikle 50 yaş üzeri anne babalara, dedeleri çocukluklarında ahşap bir oyuncak almış ya da yapmış, yani bunu bir şekilde görmüşler. Onlar da şu an kendi çocuklarına veya torunlarına oyuncak almak isterken o zaman oynadıklarının benzerlerini arıyorlar. Dükkânda bulunca seviniyorlar ve alıyorlar; ya da o dönemde çocukluklarını yansıtan oyuncakları bizden talep ediyorlar" sözleriyle anlattı.