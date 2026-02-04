Dijital risklere karşı yeni plan. Müfredata yeni ders içerikleri geliyor
04.02.2026 09:13
Son Güncelleme: 04.02.2026 09:30
NTV - Haber Merkezi
Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı hazırlandı. Amaç çocukları korumak risklere karşı etkin müdahale sağlayabilmek. Bu kapsamda siber güvenlik, siber zorbalık, teknoloji bağımlığı gibi ders içerikleri müfredata eklenecek.
Artan ekran süresi, dijital riskler ve siber zorbalık…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca çocukları sosyal platformların risklerinden korumak amacıyla Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı hazırladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan 5 yılı kapsayan eylem planı ile birçok alanda eğitim programları oluşturulacak.
Eylem planı kapsamında ayrıca, dijital becerilerin güçlendirilmesi, siber güvenlik, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve dijital okuryazarlık becerilerini içeren ders içerikleri hazırlanarak müfredata eklenecek.
HEDEF GRUPLAR BELİRLENDİ
Eylem planında çocuklar, ebeveynler ve bakımverenler, eğitimciler ve çocuklarla çalışan personeller hedef grup olarak belirlendi.
Planın 4 farklı stratejik amacı bulunuyor.
İlk hedef çocukları dijital dünyada güvenli, bilinçli ve sorumlu bireyler olarak geliştirmek. Amaçlardan biri ise 6-15 yaş gurubundaki çocukların dijital platformlardaki güvenliğini sağlamak amacıyla, çocukların gelişim düzeylerine uygun, güvenli, erişilebilir ve çocuk haklarına saygılı bir internet ortamı sunmak.
Eylem planının 3. stratejik amacı, çocukların travmatik olaylar yaşama ihtimaline karşın etkili bir müdahale ve psikososyal destek mekanizmasının hayata geçirilmesi.
Çocukların ihtiyaçlarına yanıt verebilen ve teknolojik gelişmelerle uyumlu yasal düzenlemeler geliştirmekse planda son amaç olarak yer aldı.