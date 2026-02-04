Dijital risklere karşı yeni plan. Müfredata yeni ders içerikleri geliyor

İlk hedef çocukları dijital dünyada güvenli, bilinçli ve sorumlu bireyler olarak geliştirmek. Amaçlardan biri ise 6-15 yaş gurubundaki çocukların dijital platformlardaki güvenliğini sağlamak amacıyla, çocukların gelişim düzeylerine uygun, güvenli, erişilebilir ve çocuk haklarına saygılı bir internet ortamı sunmak.

Eylem planının 3. stratejik amacı, çocukların travmatik olaylar yaşama ihtimaline karşın etkili bir müdahale ve psikososyal destek mekanizmasının hayata geçirilmesi.

Çocukların ihtiyaçlarına yanıt verebilen ve teknolojik gelişmelerle uyumlu yasal düzenlemeler geliştirmekse planda son amaç olarak yer aldı.