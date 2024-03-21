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Dikili Belediyesi hangi partide? Dikili Belediye başkanı kimdir? Dikili Belediye başkan adayları

Dikili Belediyesi hangi partide? Dikili Belediye Başkanı kimdir? Dikili Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Dikili Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Dikili Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Dikili yerel seçim sonuçları..

Dikili Belediyesi hangi partide? Dikili Belediye başkanı kimdir? Dikili Belediye başkan adayları - 1

DİKİLİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Dili Belediyesini 16.484 alınan oy ve %57.70 oy oranı ile CHP adayı Adil Kırgöz kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları


  • CHP ADİL KIRGÖZ 16.484 %57.70
  • MHP SEMA AKINCI 11.229 %39.30
  • SAADET PARTİSİ MUSTAFA İNAN 285 %1.00
  • DSP İSMAİL CANPOLAT 275 %0.96
  • VP MEHMET ALBAYRAK 137 %0.48
  • DP GÜNAY ZAĞLI 129 %0.45
  • BTP MEHMET ÇİRAY 31 %0.11

TÜRKİYE HABERLERİ

Dikili Belediyesi hangi partide? Dikili Belediye başkanı kimdir? Dikili Belediye başkan adayları - 2

DİKİLİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Dikili Belediyesi Başkanı Adil Kırgöz Kimdir?

Adil Kırgöz, 1969 yılında Dikili’nin Salihler köyünde doğdu.

Eğitim hayatına Salihler İlköğretim Okulu’nda başladı. Ortaokul ve lise eğitimini Dikili Lisesi’nde tamamladı. Beykoz Üniversitesi Lojistik Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü’nden mezun oldu. 

2009-2010 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Dikili İlçe Örgütü’nde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP’den Belediye Meclis Üyesi seçildi.

2019 yerel seçimlerinde CHP’den Belediye Başkan adayı oldu. Almış olduğu % 57.7 oy oranı ile Dikili tarihinde seçmenin en çok oy verdiği başkan olarak hizmete başladı.

2019 yılından beri Dikili Belediye Başkanlığı görevini yürüten Adil Kırgöz, evli ve bir kız, bir erkek çocuk babasıdır.

Dikili Belediyesi hangi partide? Dikili Belediye başkanı kimdir? Dikili Belediye başkan adayları - 3

DİKİLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ADİL KIRGÖZ
  • SEMA AKINCI
  • TUĞÇE ACAROĞLU
  • KEMAL DOYURAN
  • GÜNEY TANER ŞEN
  • BARKIN KESİCİ
  • ADNAN ÇAM
  • SİNAN ÖZER
  • MEHMET AKİF ALPSAR
  • SEDAT BATU
  • AHMET YUSUF MUHCU
  • MEHMET KAYA
  • FATİH SELEN
  • AYŞEGÜL PABUŞÇU
  • MUSTAFA İNAN
  • BAİTTİN ERBEY
Dikili Belediyesi hangi partide? Dikili Belediye başkanı kimdir? Dikili Belediye başkan adayları - 4

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