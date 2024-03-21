Dikili Belediyesi hangi partide? Dikili Belediye başkanı kimdir? Dikili Belediye başkan adayları
Dikili Belediyesi hangi partide? Dikili Belediye Başkanı kimdir? Dikili Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Dikili Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Dikili Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Dikili yerel seçim sonuçları..
DİKİLİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Dili Belediyesini 16.484 alınan oy ve %57.70 oy oranı ile CHP adayı Adil Kırgöz kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP ADİL KIRGÖZ 16.484 %57.70
- MHP SEMA AKINCI 11.229 %39.30
- SAADET PARTİSİ MUSTAFA İNAN 285 %1.00
- DSP İSMAİL CANPOLAT 275 %0.96
- VP MEHMET ALBAYRAK 137 %0.48
- DP GÜNAY ZAĞLI 129 %0.45
- BTP MEHMET ÇİRAY 31 %0.11