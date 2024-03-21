Dikili Belediyesi hangi partide? Dikili Belediye başkanı kimdir? Dikili Belediye başkan adayları

DİKİLİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Dikili Belediyesi Başkanı Adil Kırgöz Kimdir?





Adil Kırgöz, 1969 yılında Dikili’nin Salihler köyünde doğdu.

Eğitim hayatına Salihler İlköğretim Okulu’nda başladı. Ortaokul ve lise eğitimini Dikili Lisesi’nde tamamladı. Beykoz Üniversitesi Lojistik Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü’nden mezun oldu.

2009-2010 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Dikili İlçe Örgütü’nde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP’den Belediye Meclis Üyesi seçildi.

2019 yerel seçimlerinde CHP’den Belediye Başkan adayı oldu. Almış olduğu % 57.7 oy oranı ile Dikili tarihinde seçmenin en çok oy verdiği başkan olarak hizmete başladı.

2019 yılından beri Dikili Belediye Başkanlığı görevini yürüten Adil Kırgöz, evli ve bir kız, bir erkek çocuk babasıdır.