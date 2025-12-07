Dikkat dağıtıp saç düzleştiriciyi çarşafa sarıp çaldılar

07.12.2025 10:08

İstanbul Avcılar'da beyaz eşya mağazasına gelen iki kadından biri saç düzleştiriciyi çarşafının içine yerleştirerek çaldı.

Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Olay, 5 Aralık'ta öğle saatlerinde Denizköşkler Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi.

 

Caddede bulunan beyaz eşya mağazasına gelen iki kadın, iş yeri sahibine saç düzleştiriciye bakmak istediklerini söyledi.

Mağaza sahibi bin 500 liralık ürünü gösterdi.

 

Kadınlardan biri mağazanın iç tarafındaki başka bir ürüne yönelince arkadaşı rafa kaldırılan saç düzleştiriciyi aldı ve beyaz eşyanın üstüne bırakarak arkadaşının yanına gitti.

Kapıya doğru yönelen kadınlardan biri saç düzleştiriciyi çarşafının içinde sakladı. 

 

İki kadın daha sonra hiçbir şey almadan ayrıldı.

Ürünün yerinde olmadığını gören iş yeri sahibi güvenlik kamerası kayıtlarını sosyal medyada paylaşarak esnafların bu kişilere karşı dikkatli olmalarını istedi.