Dikkat! Kuvvetli sağanak geliyor! İki il için sarı, bir il için turuncu kodlu uyarı
Türkiye’nin batısı bugün yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Ege ve Marmara’da lodos kuvvetli esecek. Ege’deki fırtına, sağanak yağışla birlikte gelecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için sarı, Muğla için turuncu kodlu uyarıda bulundu. Bu iki kentteki uyarılar yarın da geçeli olacak. Yarın ayrıca Aydın için de sarı kodlu uyarı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney kesimleri ve Ege Bölgesi ile Eskişehir’in kuzey, Bolu’nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.