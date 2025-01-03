Dikkat! Kuvvetli sağanak geliyor! İki il için sarı, bir il için turuncu kodlu uyarı

Türkiye’nin batısı bugün yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Ege ve Marmara’da lodos kuvvetli esecek. Ege’deki fırtına, sağanak yağışla birlikte gelecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için sarı, Muğla için turuncu kodlu uyarıda bulundu. Bu iki kentteki uyarılar yarın da geçeli olacak. Yarın ayrıca Aydın için de sarı kodlu uyarı verildi.

Dikkat! Kuvvetli sağanak geliyor! İki il için sarı, bir il için turuncu kodlu uyarı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney kesimleri ve Ege Bölgesi ile Eskişehir’in kuzey, Bolu’nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dikkat! Kuvvetli sağanak geliyor! İki il için sarı, bir il için turuncu kodlu uyarı - 2

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde, buzlanma ve don ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Dikkat! Kuvvetli sağanak geliyor! İki il için sarı, bir il için turuncu kodlu uyarı - 3

LODOS KUVVETLİ ESECEK

Hava sıcaklıklarının yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege ve Marmara Bölgesi’nde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Dikkat! Kuvvetli sağanak geliyor! İki il için sarı, bir il için turuncu kodlu uyarı - 4

İZMİR, AYDIN VE MUĞLA İÇİN UYARI

Kuvvetli lodosla birlikte Ege’nin sahil ve iç kesimlerinde gün boyunca sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için sarı, Muğla için turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Bu uyarılar yarın da geçerli olacak.

Yarın ayrıca Aydın için de sarı kodlu yağış uyarısı bulunuyor.

Megakent İstanbul’da ise parçalı bulutlu bir hava olacak. İstanbul’da sıcaklık 14 derece olacak.

Bugün başkent Ankara’da da yağış yok ancak hava soğuk. Sıcaklık 8 derece olacak.
Dikkat! Kuvvetli sağanak geliyor! İki il için sarı, bir il için turuncu kodlu uyarı - 5

İL İL HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri hafif sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Dikkat! Kuvvetli sağanak geliyor! İki il için sarı, bir il için turuncu kodlu uyarı - 6

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı kıyıları yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu

Dikkat! Kuvvetli sağanak geliyor! İki il için sarı, bir il için turuncu kodlu uyarı - 7

ÇANKIRI °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu batı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu

Dikkat! Kuvvetli sağanak geliyor! İki il için sarı, bir il için turuncu kodlu uyarı - 8

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 9°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

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