Dikkat, Rusya'dan soğuk hava dalgası geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek!

Rusya üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgası, Türkiye genelinde etkili olacak. Sıcaklıklar salı günü biraz daha yükselecek ancak perşembe günü Rusya'dan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları düşecek. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Dikkat, Rusya'dan soğuk hava dalgası geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek! - 1

Türkiye, perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor. Perşembe gününden itibaren etkili olması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte ülke genelinde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.

Perşembe ve cuma günleri için uyarıda bulunan NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan: "İstanbul ve Ankara gibi birçok kentin Ekim ayı ortalama sıcaklığı 20 derece. Ege ve Akdeniz'de hava sıcaklığı hala 28'lere kadar çıkıyor. Çarşamba öğleden sonra Rusya üzerinden soğuk hava dalgası gelecek. Sıcaklıklar 7-8 derece daha düşük olacak. Perşembe ve cuma bu soğuk havayı daha fazla hissedeceğiz. İstanbul salı günü 21 ama perşembe günü hissedilen sıcaklık 10-11 derece." değerlendirmesinde bulundu. 

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Dikkat, Rusya'dan soğuk hava dalgası geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek! - 2

KARADENİZ'DE SEL TEHLİKESİ

Sıcaklıkların düştüğü Karadeniz Bölgesi için sel uyarısında bulunan Çalışkan, yüksek kesimlerde ise kar beklendiğini söyledi. Çalışkan, "Bu soğuk hava kar yağışı getirecek. Sinop, Samsun, Kastamonu, Ordu, Giresun, Rize gibi rakımı 1300'lerdeki yerlerde kar yağışı bekliyoruz. Özellikle Karadeniz sahillerinde Sinop'tan Rize'ye kadar uzanan o hat boyunca yapışlar şiddetli oalcak sel tehlikesi var." dedi.

Sıcaklıkların gelecek hafta mevsim normallerinde olması bekleniyor.

İşte bölge bölge bu hafta beklenen hava durumu...

Dikkat, Rusya'dan soğuk hava dalgası geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek! - 3

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara'da salı günü sıcaklık 22-24 derece. Çarşamba Kocaeli tarafı yağmurlu, hava yeniden soğumaya başlayacak.

Dikkat, Rusya'dan soğuk hava dalgası geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek! - 4

İç Anadolu'da az bulutlu, Konya 25, Sivas 23 derece. Gece Sivas ve Eskişehir 6 dereceye iniyor. Perşembe hava sıcaklıklarında belirgin düşüş olacak.

Dikkat, Rusya'dan soğuk hava dalgası geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek! - 5

Ege'de bugünlerde hava güneşli sıcaklık hala 28-29 dereceleri buluyor. Perşembe rüzgar kuvvetli ve soğuk eseceğinden hissedilen sıcaklık 7 derece azalacak.

Dikkat, Rusya'dan soğuk hava dalgası geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek! - 6

Akdeniz'de yüksek sıcaklık sürerken Osmaniye ve Adana'nın iç kesimlerinde bölgesel sağanak geçişi var. Adana 32, Kahramanmaraş 31, Isparta 28 derece.

Dikkat, Rusya'dan soğuk hava dalgası geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek! - 7

Karadeniz'e sezonun ilk kar yağışı geliyor. Salı çoğu yerde hava sakin, Rize civarında ise yağmur hafifliyor ancak çarşamba ile cuma arasında Kastamonu, Sinop, Samsun-Rize'ye kadar şiddetli yağmur ve yaylalarda kar bekleniyor. Bolu 22, Trabzon 20 derece.

Dikkat, Rusya'dan soğuk hava dalgası geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek! - 8

Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars-Van kesiminde 3 gün daha yağış geçişleri görülebilecek. Erzurum 18, Malatya 28 derece. Gaziantep ve Diyarbakır 30 derece.

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