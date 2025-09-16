Dikkat! Sıcaklık düşüyor, üç gün sürecek yağmur geliyor: İstanbul da listede

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bugün yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey çevrelerinin ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün geçirmesi bekleniyor.

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.