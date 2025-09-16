Dikkat! Sıcaklık düşüyor, üç gün sürecek yağmur geliyor: İstanbul da listede

Eylül ayının sonuna doğru yaklaşırken yurdun batı ve kuzey şehirleri üç gün sürecek yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. İstanbul'da yağmur perşembe ve cuma günü etkili olacak. Karadeniz'deki yağışların pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Eylül ayı geldi, gece ve sabah sıcaklıklarında hissedilir düşüşler yaşanmaya başladı.

Güneydeki şehirlerde sıcak hava etkisini sürdürürken, yurdun batısı ile Karadeniz Bölgesi yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.

YAĞIŞLAR PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLAYACAK

Yarın yurdun tamamında parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Perşembe gününe gelindiğinde ise başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde sağanak yağış bekleniyor.

Edirne, Bursa, Kocaeli, Yalova ve Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon başta olmak üzere Trakya'dan Doğu Karadeniz'e kadar geniş bir alanda sağanak yağış görülecek.

Yağışlar cuma günü de etkisini sürdürecek.

Cuma günü Karadeniz sahil hattının yanı sıra Doğu Anadolu'da da yağmur beklentisi var.

Aynı gün Ege'de rüzgar sert esecek.

Megakentte hafta sonu yağmur beklenmiyor.

Yağışlı hava sisteminin cumartesi ve pazar günü de Karadeniz'de etkili olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bugün yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey çevrelerinin ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün geçirmesi bekleniyor.

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

