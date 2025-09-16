Dikkat! Sıcaklık düşüyor, üç gün sürecek yağmur geliyor: İstanbul da listede
Eylül ayının sonuna doğru yaklaşırken yurdun batı ve kuzey şehirleri üç gün sürecek yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. İstanbul'da yağmur perşembe ve cuma günü etkili olacak. Karadeniz'deki yağışların pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.
Eylül ayı geldi, gece ve sabah sıcaklıklarında hissedilir düşüşler yaşanmaya başladı.
Güneydeki şehirlerde sıcak hava etkisini sürdürürken, yurdun batısı ile Karadeniz Bölgesi yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.