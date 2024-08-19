Dikkat! Sıcaklıklar artıyor | İl il tahmini hava durumu
Yeni haftada sıcaklıklar artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yurdun tamamında etkisini gösterecek olan sıcak havanın özellikle iç kesimlerde daha etkili olacağı belirtildi. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.