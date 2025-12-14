Dikkat! Tarih belli oldu, 18 şehirde lapa lapa kar yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla'nın güney, Yozgat'ın doğu, Antalya ve Sivas'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.