Dikkat! Tarih belli oldu, 18 şehirde lapa lapa kar yağacak
14.12.2025 09:44
NTV - Haber Merkezi
Yurdun doğusunu etkisi altına alan soğuk hava, bugünden itibaren batıya doğru yayılacak. Salı günü, Türkiye'nin 18 şehrinde kar yağışı görülecek.
Türkiye'nin doğu bölgelerinde etkili olan soğuk hava, yeni haftada batıya doğru ilerleyecek.
Meteorolojinin son tahminlerine göre, salı günü Türkiye'nin 18 şehrinde kar beklentisi var.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla'nın güney, Yozgat'ın doğu, Antalya ve Sivas'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
SABAH VE GECE SİSE DİKKAT
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
18 ŞEHİRDE KAR BEKLENİYOR
Bugün yurdun doğusu ile iç kesimlerinde etkili olması beklenen kar yağışının hafta başından itibaren etki alanını genişleteceği tahmin ediliyor.
Pazartesi günü doğudan batıya doğru hareket edecek olan kar yağışı, salı gününe gelindiğinde Bolu'ya kadar ilerleyecek.
KAR BEKLENEN ŞEHİRLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, salı günü kar beklenen 18 şehir şöyle:
- Bolu
- Kastamonu
- Çankırı
- Niğde
- Nevşehir
- Kayseri
- Yozgat
- Tokat
- Sivas
- Gümüşhane
- Bayburt
- Artvin
- Iğdır
- Ağrı
- Muş
- Bitlis
- Hakkari
- Van
SALIDAN SONRA YAĞIŞ YOK
Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alması beklenen kar yağışı, çarşamba günü yurdu terk edecek.
Hafta ortasında doğu bölgelerde dondurucu soğukların etkisi olacağı tahmin ediliyor.
Salı, çarşamba ve perşembe yurt genelinde yağış beklentisi yok.
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
İstanbul'da ise şimdilik kar yağışı beklentisi yok.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, kentte kar yağışı için en muhtemel dönemin, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörüldüğünü söylemişti.
Cebeci, şu açıklamayı yapmıştı:
"- Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek.
- Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor."