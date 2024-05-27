Dilan-Engin Polat çifti bu sefer de otopark kavgasıyla hakim karşısında
Çekmeköy'de oturan Dilan ve Engin Polat çifti, tutuklanmadan önce komşularıyla yaşadığı kavga ile ilgili ilk kez hakim karşına çıktı. Dilan Polat, hakaret veya tehdit içerikli söz söylemediğini ve kimseye saldırmadığını ifade ederken Engin Polat ise eşini korumak amacıyla karşı tarafa saldırdığını kabul etti. Polat çifti müştekilerle uzlaştıkları dile getirdi. Müşteki avukatları, şikayetten vazgeçtiklerini mahkemeye bildirdi.
Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçlamayla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin tutuklanmadan önce komşularıyla yaşadığı kavganın yargılaması başladı.