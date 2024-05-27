Dilan-Engin Polat çifti bu sefer de otopark kavgasıyla hakim karşısında

"EŞİMİ KORUMAK AMACIYLA BİR KERE GERÇEKLEŞMEK ÜZERE DARP OLDU"

Duruşmada savunma Engin Polat, ise olay gününü şöyle anlattı:

"Olay günü arkadaşlarımız gelmişti bizim misafirimizdi. Metin bey aracını evine gitmek isteyen arkadaşının arabasının arkasına çekmiş. Misafirimizin çocuğu hastalanınca acil olarak çıkmak durumunda kaldık. Eşim bu durumu kendisine bildirince aralarında tartışma çıkmış. Ben içeride otururken eşimin çığlık sesini duydum. Kalkıp gittiğimde evin içinde birilerinin eşime saldırıldığını ve küfür edildiğini söylediler. Bunun üzerine Metin beyin evine doğru gittim. Kendisini tanımadığım için yolda görmedim. Kapının eşiğinde durarak Metin’in eşine, eşinin nerede olduğunu sordum. Bayanın kendisine bir hakaret veya tehdit olmamıştır. Zaten videoda çok kısa bir şekilde durup geri dönüyorum. Aşağı doğru indim Metin ile eşimin tartıştığını, Metin’in eşime hareketler yaptığını gördüm. Elleriyle eşimin göğsüne vurmak suretiyle hareket yaptığını görünce endişelendim, eşimi korumak amacıyla bir kere gerçekleşmek üzere darp oldu. Videolardan görüldüğü üzere hiçbir şekilde konuşma imkanımız olmadı. Dolayısıyla kendisine hakaret veya tehdit etme olanağım olmadı. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum."

Hakimin "Evin içine girdiğin iddia ediliyor." demesi üzerine Engin Polat, "Evin içine girmedim kapının eşiğindeydim." dedi.