Dilan-Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri zincirinin sahibi Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın 3 ayrı suçlama ile toplam 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada bugün ikinci duruşma görülüyor.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ikinci duruşmasında, tutuksuz yargılanan Sıla Doğu, Dilan Polat, Can Doğu salonda yer aldı.

Tutuklu yargılanan Engin Polat, Sezgin Polat ve Alper Kürşat Polat ise SEGBİS (Ses Bilişimi ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı.

Polat ailesinin avukatı Ahmet Gün de duruşma salonunda hazır bulundu.