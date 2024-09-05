Dilan-Engin Polat çifti davasında ikinci gün | “Mıstık” savunma yaptı: Mail order sistemi hiç kullanmadım

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 24 şüphelinin yargılandığı davada bugün ikinci duruşma görülüyor. Duruşma öncesinde Dilan Polat dün yaptığı paylaşımı yineledi, Instagram’daki takipçilerinden Fetih Suresi okumalarını istedi. Duruşma sırasında, Dilan Polat’ın SEGBİS ile salona bağlanan eşi Engin Polat’a el salladığı görüldü. Bugünkü celse, “Mıstık” lakaplı Mustafa Özalp’in savunmasıyla başladı. Özalp, mail order sistemiyle para aklama iddialarına değindi, bu sistemi hiç kullanmadığını savundu. Duruşma, sanık ve avukat beyanları ile devam ediyor.

Dilan-Engin Polat çifti davasında ikinci gün | “Mıstık” savunma yaptı: Mail order sistemi hiç kullanmadım - 1

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri zincirinin sahibi Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın 3 ayrı suçlama ile toplam 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada bugün ikinci duruşma görülüyor.

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Dilan-Engin Polat çifti davasında ikinci gün | “Mıstık” savunma yaptı: Mail order sistemi hiç kullanmadım - 2

DİLAN POLAT SALONDA, ENGİN POLAT SEGBİS İLE BAĞLANDI

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ikinci duruşmasında, tutuksuz yargılanan Dilan Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu salonda yer aldı.

Tutuklu yargılanan Engin Polat, Sezgin Polat ve Alper Kürşat Polat ise SEGBİS (Ses Bilişimi ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı.

Polat ailesinin avukatı Ahmet Gün de duruşma salonunda hazır bulundu.

Davanın bugün görülen celsesinde savunması alınamayan sanıklar dinleniyor. Ardından avukat beyanları alınacak.

Dilan-Engin Polat çifti davasında ikinci gün | “Mıstık” savunma yaptı: Mail order sistemi hiç kullanmadım - 3

BUGÜN DE DUA İSTEDİ

Dilan Polat, Instagram’daki “Enerciiii” isimli kanalında dün olduğu gibi bugün de 300 bin takipçisinden dua istedi.

Polat, “Günaydın. Birer fetih okur musunuz? Bugün ve yarın.” diye yazdı.

Dilan-Engin Polat çifti davasında ikinci gün | “Mıstık” savunma yaptı: Mail order sistemi hiç kullanmadım - 4

DİLAN POLAT EŞİNE EL SALLADI

Duruşma, tutuksuz diğer sanıkların ifadelerinin alınmasıyla başladı.

Duruşma sırasında Dilan Polat’ın, salona SEGBİS ile bağlanan eşi Engin Polat’a el salladığı görüldü.

Dilan-Engin Polat çifti davasında ikinci gün | “Mıstık” savunma yaptı: Mail order sistemi hiç kullanmadım - 5

"MISTIK" SAVUNMA YAPTI

Soruşturma kapsamında tutuklanan ardından tahliye edilen Mıstık lakaplı Mustafa Özalp, davada savunma yaptı.

Özalp, bankadan çektiği bir para yüzünden tutuklandığını öne sürdü.

Yasa dışı bahis suçundan hüküm giyen Derkan Başer’i tanımadığını söyleyen Özalp, “Ankara ve Çorum’da şubem var. Tüm şubelerin sosyal medya işiyle ben uğraşıyordum. Mail order sistemi hiç kullanmadım. Ticari faaliyet dışında hiçbir aktivitemiz olmadı.” dedi.

Duruşma sanık beyanlarıyla devam ediyor.

Dilan-Engin Polat çifti davasında ikinci gün | “Mıstık” savunma yaptı: Mail order sistemi hiç kullanmadım - 6

DÜNKÜ DURUŞMADA NELER OLDU?

Davanın dün görülen ilk duruşmasında Dilan ve Engin Polat çifti ile baba Sezgin Polat ve Alper Kürşat Polat ifade verdi.

Sanıklar haklarındaki suçlamaların tümünü reddetti.
Dilan-Engin Polat çifti davasında ikinci gün | “Mıstık” savunma yaptı: Mail order sistemi hiç kullanmadım - 7

"HİÇBİR PARAVAN ŞİRKETİMİZ YOK"

Duruşmada savunma yapan Engin Polat, tutuklu bulunduğu için herhangi bir geliri olmadığını beyan edip, “Türkiye’de güzellik sektöründe öncü firmayız. Hiçbir paravan şirketimiz yoktur. Ben ve ailemin yönettiği tüm şirketlerin kazançları yasal yolla elde edilmiş ticaretten varlıklardır.” dedi.

Dilan-Engin Polat çifti davasında ikinci gün | “Mıstık” savunma yaptı: Mail order sistemi hiç kullanmadım - 8

"YALANCI TANIK BEYANLARIYLA YARGILANIYORUZ"

Duruşmada savunma yapması için söz verilen Dilan Polat ise eşine güvendiğini belirterek, “Hayatımın hiçbir döneminde fatura kesmedim. Ortalama 7 milyon takipçim var bahis sitesi reklamı yapsam ortaya çıkardı. Bu süreçte sağlığımı kaybettim. 18 kilo verdim. Fazlaca iftiraya maruz kaldık. Tamamen yalancı tanık beyanları nedeniyle yargılanıyoruz, somut bir delil söz konusu değil.” ifadelerini kullandı.

Dilan-Engin Polat çifti davasında ikinci gün | “Mıstık” savunma yaptı: Mail order sistemi hiç kullanmadım - 9

"BU AİLEDEN KARA PARA ÇIKMAZ"

Duruşmada baba Sezgin Polat da ifade verdi.

Baba Polat, “Bize işimizi gücümüzü geri verin, bizler kendimizi toparlamaya çalışalım. Bu aileden örgüt çıkmaz, kara para çıkmaz.” dedi.

Dilan-Engin Polat çifti davasında ikinci gün | “Mıstık” savunma yaptı: Mail order sistemi hiç kullanmadım - 10

“İDDİANAMEDE İSMİM GEÇMİYOR”

Engin Polat’ın kardeşi Alper Kürşat Polat ise ailenin en küçüğü olduğunu dile getirip, “İddianamede ismim bile geçmiyor ama aylardır tutukluyum. Sadece tek amacım ailemin iş sorumluluğunu azaltıp kendi ayaklarımın üzerinde durmak.” ifadelerini kullandı.

Dilan-Engin Polat çifti davasında ikinci gün | “Mıstık” savunma yaptı: Mail order sistemi hiç kullanmadım - 11

İddianamede suç işlemek için örgüt kurma ve yönetme, kara para aklama gibi suçlardan 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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