Dilan-Engin Polat çifti davasında ikinci gün | “Mıstık” savunma yaptı: Mail order sistemi hiç kullanmadım

"HİÇBİR PARAVAN ŞİRKETİMİZ YOK"

Duruşmada savunma yapan Engin Polat, tutuklu bulunduğu için herhangi bir geliri olmadığını beyan edip, “Türkiye’de güzellik sektöründe öncü firmayız. Hiçbir paravan şirketimiz yoktur. Ben ve ailemin yönettiği tüm şirketlerin kazançları yasal yolla elde edilmiş ticaretten varlıklardır.” dedi.