Dilan-Engin Polat çifti davasında ikinci gün | “Mıstık” savunma yaptı: Mail order sistemi hiç kullanmadım
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 24 şüphelinin yargılandığı davada bugün ikinci duruşma görülüyor. Duruşma öncesinde Dilan Polat dün yaptığı paylaşımı yineledi, Instagram’daki takipçilerinden Fetih Suresi okumalarını istedi. Duruşma sırasında, Dilan Polat’ın SEGBİS ile salona bağlanan eşi Engin Polat’a el salladığı görüldü. Bugünkü celse, “Mıstık” lakaplı Mustafa Özalp’in savunmasıyla başladı. Özalp, mail order sistemiyle para aklama iddialarına değindi, bu sistemi hiç kullanmadığını savundu. Duruşma, sanık ve avukat beyanları ile devam ediyor.
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri zincirinin sahibi Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın 3 ayrı suçlama ile toplam 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada bugün ikinci duruşma görülüyor.