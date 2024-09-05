Dilan-Engin Polat çifti davasında ikinci gün | Savcı mütalaasını açıkladı

POLATLARIN AVUKATI: BU AİLE YAPISINDAN ÖRGÜT ÇIKMAZ

Duruşmada daha sonra sanık avukatlarının beyanları alınmaya başlandı.

İlk sözü Polatların avukatı Sevinç Horoz aldı.

“Bu aile yapısından örgüt çıkması söz konusu olamaz.” diyen Horoz, “Ticaretleri gerçek. Faaliyet vergi müfettişleri raporu bunu destekliyor. Yasa dışı bahis yok, satışlardan elde edilen gelir olduğunu belirtiyor rapor. Gizli tanık Kıbrıs’ta 2 kere Engin’i gördüğünü söylüyor ama Engin Kıbrıs'a 1 kere gitti.” ifadelerini kullandı.

Savunmasına devam eden Horoz, “Somut hiçbir delil olmaksızın çocukları kara paracı olarak lanse edilmiş, bizlerde kara paracıların avukatı olarak lekelenmiş durumdayız. Yaşadıkları mağduriyet ile müvekkillerim ailelerini geçindirecek durumda değillerdir.” diye konuştu.