Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında | Dilan Polat: Eşime güveniyorum kara para aklamadı

"EŞİME GÜVENİYORUM"

Duruşmada savunma yapması için söz verilen Dilan Polat, “Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Şirketlerin reklam yüzüydüm. Vergi ya da şirket yönetimiyle ilgili bir bilgim yok. Örgütsel faaliyet ya da bahis gibi suçlamalar mevcut değil. Şirketleri isim isim bilmiyorum, avukatlarımdan öğrendim. Eşime güvendiğim için hiçbir şekilde soğuk cüzdan, kara para, bahis gibi bir bağlantısı olmadığına çok eminim.” dedi.

“Biz aile şirketi olduğumuz için herkes işin bir ucundan tutuyordu.” diyen Dilan Polat, “Hayatımın hiçbir döneminde fatura kesmedim. Ortalama 7 milyon takipçim var bahis sitesi reklamı yapsam ortaya çıkardı. Bu süreçte sağlığımı kaybettim. 18 kilo verdim. Fazlaca iftiraya maruz kaldık. Tamamen yalancı tanık beyanları nedeniyle yargılanıyoruz, somut bir delil söz konusu değil.” diye konuştu.