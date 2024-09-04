Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında | Dilan Polat: Eşime güveniyorum kara para aklamadı

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakim karşısına çıktı. İddianamedeki suçlamaları kabul etmediğini kaydeden sanık Engin Polat, “Tanık anlatımlarını doğrulayan somut delil çıkmadı. Çünkü yalan ve iftiranın delili olmaz. 10 aydır yalan ve iftiradan dolayı ailemden ayrıyım. İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu." dedi. Dilan Polat ise eşine güvendiğini kara para aklamadığını iddia etti. İftiraya maruz kaldıklarını da dile getiren Polat, "Mesajları silin" talimatını ise şahsi fotoğraflarının silinmesi için verdiğini ifade etti. "Duruşma öncesi Dilan Polat, Instagram'da kurduğu ve 300 bin kişinin takip ettiği kanalında takipçilerinden Fetih Suresi'ni okumasını istedi.

Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında | Dilan Polat: Eşime güveniyorum kara para aklamadı - 1

POLAT ÇİFTİNİN KARA PARA DAVASI BAŞLADI

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün katıldı.

Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

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TÜRKİYE HABERLERİ

Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında | Dilan Polat: Eşime güveniyorum kara para aklamadı - 2

FETİH SURESİ İSTEDİ

Dilan Polat, Instagram hesabında kurduğu "Enerciiii" kanalındaki 300 bine yakın takipçisine bir istekte bulundu.

Polat, takipçilerinden birer Fetih Suresi okumasını istedi.

Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında | Dilan Polat: Eşime güveniyorum kara para aklamadı - 3

Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli, hakim karşısına çıktı.

Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında | Dilan Polat: Eşime güveniyorum kara para aklamadı - 4

"GELİRİM YOK"

Kimlik tespiti sırasında söz verilen Engin Polat, “Lise mezunuyum. Şu an iş yapmıyorum, bir gelirim yok.” dedi.

Dilan Polat ise ortaokul mezunu olduğunu söyleyerek işsiz ve gelirinin olmadığını belirtti.

Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında | Dilan Polat: Eşime güveniyorum kara para aklamadı - 5

"KAZANÇLAR YASAL YOLLA ELDE EDİLMİŞTİR"

Duruşmada savunma yapması için söz verilen Engin Polat, “Aylardır bu günün gelmesini bekliyoruz. Yasadışı bahis iddiaları ilk önce sosyal medyada başladı. İlk başta ciddiye almamıştım lakin gözaltına alındım. Bu soruşturma evresinde kalıp kovuşturmaya geçmeyeceğini sanarken bugün kara para aklama suçlamasıyla karşınızdayım. İddianamede Kıbrıs'a yasadışı yollarla gittiğim iddia edilmektedir. Eşim ve baldızım ile kısa tatil amaçlı gittik." dedi.

Derkan Başer ve Veysel Şahin'i tanımadığını iddia eden Polat, "İddianamede bahis organizasyonlarından aktarılan paranın soğuk cüzdan aracılığıyla yurtdışına çıkardığım iddiası var. Lakin bizim kazançlarımızın hepsi nihai aklama raporunda belirtilmişti. Soğuk cüzdanın ne olduğunu bilmiyorum, böyle bir hesabım olmadı. Türkiye'de güzellik sektöründe öncü firmayız. Hiçbir paravan şirketimiz yoktur. Ben ve ailemin yönettiği tüm şirketlerin kazançları yasal yolla elde edilmiş ticaretten varlıklardır.” dedi.

Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında | Dilan Polat: Eşime güveniyorum kara para aklamadı - 6

"SABUN YEDİKLERİNE ŞAHİT OLDUM"

Polat savunmasının devamında, “Türkiye'nin konuştuğu bu davada tüm kriminal raporlar, teknik ve fiziki takipler, şirket adreslerimde ve evlerimizin bahçelerinde yapılan aramalarda bile delil bulunamazken iddianame tanık beyanlarıyla düzenlenmiştir. Çıkarı olarak kişiler tarafından organize edilerek bize kumpas kurulduğunu düşünüyorum. Tanıkların hepsi hükümlü. Bu kişiler medyada çıkan gizli tanığın beyanları üzerine kendilerince çıkarlar sağlamak için beyanda bulunmuşlardır. Cezaevinde kaldığım sürece hükümlülerin sadece dışarı çıkabilmek için sabun yediklerine bile şahit oldum. Bu tanıklar dışarı çıkmak için yalan ifade vermiş olabilir.” ifadelerini kullandı.

Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında | Dilan Polat: Eşime güveniyorum kara para aklamadı - 7

"İTİBARIMIZ VE HAYATLARIMIZ PARAMPARÇA OLDU"

İddianamedeki suçlamaları kabul etmediğini kaydeden sanık Engin Polat, “Tanık anlatımlarını doğrulayan somut delil çıkmadı. Çünkü yalan ve iftiranın delili olmaz. Şirketlerimizin ve şubelerimizin tarafımıza verilmesini talep ediyorum. 10 aydır yalan ve iftiradan dolayı ailemden ayrıyım. İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu. ‘Allah düşmanın başına vermesin' dedikleri bu olsa gerek. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum.” dedi.

Mahkeme hakiminin eşi Dilan Polat'ın sosyal medyada yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptığı iddiasını sorması üzerine Engin Polat, “Yalan, hiçbir şekilde yapmaz.” dedi.

Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında | Dilan Polat: Eşime güveniyorum kara para aklamadı - 8

"EŞİME GÜVENİYORUM"

Duruşmada savunma yapması için söz verilen Dilan Polat, “Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Şirketlerin reklam yüzüydüm. Vergi ya da şirket yönetimiyle ilgili bir bilgim yok. Örgütsel faaliyet ya da bahis gibi suçlamalar mevcut değil. Şirketleri isim isim bilmiyorum, avukatlarımdan öğrendim. Eşime güvendiğim için hiçbir şekilde soğuk cüzdan, kara para, bahis gibi bir bağlantısı olmadığına çok eminim.” dedi.

“Biz aile şirketi olduğumuz için herkes işin bir ucundan tutuyordu.” diyen Dilan Polat, “Hayatımın hiçbir döneminde fatura kesmedim. Ortalama 7 milyon takipçim var bahis sitesi reklamı yapsam ortaya çıkardı. Bu süreçte sağlığımı kaybettim. 18 kilo verdim. Fazlaca iftiraya maruz kaldık. Tamamen yalancı tanık beyanları nedeniyle yargılanıyoruz, somut bir delil söz konusu değil.” diye konuştu.

Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında | Dilan Polat: Eşime güveniyorum kara para aklamadı - 9

HAKİM "MESAJLARI SİLİN" TALİMATINI SORDU

WhatsApp grubu üzerinden "Mesajları silin" şeklindeki yazışmaların sorulması üzerine Dilan Polat, “Benim şahsi fotoğraflarım vardı, bölgesel incelme fotoğraflarım oluyor. Tanınan bir insan olduğum için bunların silinmesini istemiştim.” diye cevap verdi.

Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında | Dilan Polat: Eşime güveniyorum kara para aklamadı - 10

SEZGİN POLAT: BİZE İŞİMİZİ GÜCÜMÜZÜ GERİ VERİN

Baba Sezgin Polat da suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

10 aydır cezaevinde bugünü beklediklerini söyleyen Sezgin Polat, bahis ile ilgili suçlamaları da reddetti.

Sezgin Polat, "Bize işimizi gücümüzü geri verin, bizler kendimizi toparlamaya çalışalım. Bu aileden örgüt çıkmaz, kara para çıkmaz. Bizi bırakın biz düzgün insanlarız." cümleleriyle beraatini talep etti.

Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında | Dilan Polat: Eşime güveniyorum kara para aklamadı - 11

"İSMİM BİLE GEÇMİYOR"

Engin Polat’ın kardeşi Alper Kürşat Polat ise ailenin en küçüğü olduğunu dile getirdi.

Polat, "Kendimi bildim bileli ailem ticaretle uğraşır. Abimin iş yükü çok ağırdı. Mali işlemleri takip etmiyordum. Müşteri ve çalışanları takip ediyordum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Kimse benden suç işlememi istemedi. İddianamede ismim bile geçmiyor ama aylardır tutukluyum. Sadece tek amacım ailemin iş sorumluluğunu azaltıp kendi ayaklarımın üzerinde durmak. Biz bir aileyiz. Aile şirketiyiz. Bahis ve iddia oynamayı dahi bilmem. Abimin ricasıyla Nilda Gayrimenkul'e para yatırmışlığım vardır.” dedi.

Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında | Dilan Polat: Eşime güveniyorum kara para aklamadı - 12

"BÖYLE BİR İDDİA OLAMAZ"

Polatların muhasebe işlerine bakan tutuklu sanık Ahmet Gün savunmasında “Bir takım ihmallerle bu soruşturma başlamıştır. Suçsuz olduğumuzu bile bile haberleri televizyondan izlemek ne kadar acı kimse bilemez. Engin Polat para aklıyor bende denetimden gizlemeye çalışıyorum. Böyle bir iddia olamaz. Hayatımda milli piyango bileti almış insan değilim ama biz bahisçi olduk.” dedi.

Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında | Dilan Polat: Eşime güveniyorum kara para aklamadı - 13

"AÇIKLAYAMAM"

Dilan Polat’ın kardeşi tutuklu sanık Sinem Sıla Doğu, “Icloud şifremi dahi bilmiyorum ama dosyada örgüt yöneticisi olarak suçlanıyorum bu gerçekten çok komik." dedi.

"Örgüt olarak bahsedilen kişiler ablam, kardeşim ve Engin Polat’tır. Kendileri benim ailemdir. Ben Engin’i Google’da ‘kara para ne demek’ diye arattığını gördüm. Gardiyanlara sordum, bu terimlerin ne olduğunu bilmem. Bahisin ne olduğunu bana sorsanız açıklayamam bile." diye konuşan Doğu, beraatini talep etti.

Doğu, şöyle devam etti:

"Aileden örgüt olmaz. Engin de her zaman bize bir baba olmuştur."

Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında | Dilan Polat: Eşime güveniyorum kara para aklamadı - 14

Dilan Polat’ın diğer kardeşi Can Doğu ise, “Üzerime isnad edilen suçlamayı kabul etmiyorum. Aile oluşumumuz dışında herhangi bir örgütsel yapımız bulunmamaktadır. Suçtan elde edilmiş mal varlığını aklamam mümkün değildir.” diyerek beraatini istedi.

Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında | Dilan Polat: Eşime güveniyorum kara para aklamadı - 15

Duruşma tutuksuz sanıkların savunmasıyla devam ediyor.

Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında | Dilan Polat: Eşime güveniyorum kara para aklamadı - 16

İddianamede suç işlemek için örgüt kurma ve yönetme, kara para aklama gibi suçlardan 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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