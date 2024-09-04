Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında | Engin Polat: İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakim karşısına çıktı. Dilan Polat, Instagram'da kurduğu ve 300 bin kişinin takip ettiği kanalında takipçilerinden Fetih Suresi'ni okumasını istedi. İddianamedeki suçlamaları kabul etmediğini kaydeden sanık Engin Polat, “Tanık anlatımlarını doğrulayan somut delil çıkmadı. Çünkü yalan ve iftiranın delili olmaz. 10 aydır yalan ve iftiradan dolayı ailemden ayrıyım. İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu." dedi.
POLAT ÇİFTİNİN KARA PARA DAVASI BAŞLADI
Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.
Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün katıldı.
Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.
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