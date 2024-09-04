Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında | Engin Polat: İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakim karşısına çıktı. Dilan Polat, Instagram'da kurduğu ve 300 bin kişinin takip ettiği kanalında takipçilerinden Fetih Suresi'ni okumasını istedi. İddianamedeki suçlamaları kabul etmediğini kaydeden sanık Engin Polat, “Tanık anlatımlarını doğrulayan somut delil çıkmadı. Çünkü yalan ve iftiranın delili olmaz. 10 aydır yalan ve iftiradan dolayı ailemden ayrıyım. İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu." dedi.

Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında | Engin Polat: İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu - 1

POLAT ÇİFTİNİN KARA PARA DAVASI BAŞLADI

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün katıldı.

Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

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TÜRKİYE HABERLERİ

Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında | Engin Polat: İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu - 2

FETİH SURESİ İSTEDİ

Dilan Polat, Instagram hesabında kurduğu "Enerciiii" kanalındaki 300 bine yakın takipçisine bir istekte bulundu.

Polat, takipçilerinden birer Fetih Suresi okumasını istedi.

Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında | Engin Polat: İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu - 3

Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli, hakim karşısına çıktı.

Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında | Engin Polat: İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu - 4

"GELİRİM YOK"

Kimlik tespiti sırasında söz verilen Engin Polat, “Lise mezunuyum. Şu an iş yapmıyorum, bir gelirim yok.” dedi.

Dilan Polat ise ortaokul mezunu olduğunu söyleyerek işsiz ve gelirinin olmadığını belirtti.

Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında | Engin Polat: İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu - 5

"KAZANÇLAR YASAL YOLLA ELDE EDİLMİŞTİR"

Duruşmada savunma yapması için söz verilen Engin Polat, “Aylardır bu günün gelmesini bekliyoruz. Yasadışı bahis iddiaları ilk önce sosyal medyada başladı. İlk başta ciddiye almamıştım lakin gözaltına alındım. Bu soruşturma evresinde kalıp kovuşturmaya geçmeyeceğini sanarken bugün kara para aklama suçlamasıyla karşınızdayım. İddianamede Kıbrıs'a yasadışı yollarla gittiğim iddia edilmektedir. Eşim ve baldızım ile kısa tatil amaçlı gittik." dedi.

Derkan Başer ve Veysel Şahin'i tanımadığını iddia eden Polat, "İddianamede bahis organizasyonlarından aktarılan paranın soğuk cüzdan aracılığıyla yurtdışına çıkardığım iddiası var. Lakin bizim kazançlarımızın hepsi nihai aklama raporunda belirtilmişti. Soğuk cüzdanın ne olduğunu bilmiyorum, böyle bir hesabım olmadı. Türkiye'de güzellik sektöründe öncü firmayız. Hiçbir paravan şirketimiz yoktur. Ben ve ailemin yönettiği tüm şirketlerin kazançları yasal yolla elde edilmiş ticaretten varlıklardır.” dedi.

Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında | Engin Polat: İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu - 6

"SABUN YEDİKLERİNE ŞAHİT OLDUM"

Polat savunmasının devamında, “Türkiye'nin konuştuğu bu davada tüm kriminal raporlar, teknik ve fiziki takipler, şirket adreslerimde ve evlerimizin bahçelerinde yapılan aramalarda bile delil bulunamazken iddianame tanık beyanlarıyla düzenlenmiştir. Çıkarı olarak kişiler tarafından organize edilerek bize kumpas kurulduğunu düşünüyorum. Tanıkların hepsi hükümlü. Bu kişiler medyada çıkan gizli tanığın beyanları üzerine kendilerince çıkarlar sağlamak için beyanda bulunmuşlardır. Cezaevinde kaldığım sürece hükümlülerin sadece dışarı çıkabilmek için sabun yediklerine bile şahit oldum. Bu tanıklar dışarı çıkmak için yalan ifade vermiş olabilir.” ifadelerini kullandı.

Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında | Engin Polat: İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu - 7

"İTİBARIMIZ VE HAYATLARIMIZ PARAMPARÇA OLDU"

İddianamedeki suçlamaları kabul etmediğini kaydeden sanık Engin Polat, “Tanık anlatımlarını doğrulayan somut delil çıkmadı. Çünkü yalan ve iftiranın delili olmaz. Şirketlerimizin ve şubelerimizin tarafımıza verilmesini talep ediyorum. 10 aydır yalan ve iftiradan dolayı ailemden ayrıyım. İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu. ‘Allah düşmanın başına vermesin' dedikleri bu olsa gerek. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum.” dedi.

Mahkeme hakiminin eşi Dilan Polat'ın sosyal medyada yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptığı iddiasını sorması üzerine Engin Polat, “Yalan, hiçbir şekilde yapmaz.” dedi.

Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında | Engin Polat: İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu - 8

SEZGİN POLAT: BİZE İŞİMİZİ GÜCÜMÜZÜ GERİ VERİN

Baba Sezgin Polat da suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

10 aydır cezaevinde bugünü beklediklerini söyleyen Sezgin Polat, bahis ile ilgili suçlamaları da reddetti.

Sezgin Polat, "Bize işimizi gücümüzü geri verin, bizler kendimizi toparlamaya çalışalım. Bu aileden örgüt çıkmaz, kara para çıkmaz. Bizi bırakın biz düzgün insanlarız." cümleleriyle beraatini talep etti.

Duruşma, tutuklu sanıkların salondaki savunmalarıyla devam ediyor.

Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında | Engin Polat: İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu - 9

İddianamede suç işlemek için örgüt kurma ve yönetme, kara para aklama gibi suçlardan 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında | Engin Polat: İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu - 10
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