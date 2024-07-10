Dilan-Engin Polat çifti için istenen ceza belli oldu
Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın tutuklandığı soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı. Dilan ve Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, 28 şüpheli hakkında düzenlenen 75 sayfalık iddianamenin girişinde kara para aklamanın ne olduğu açıklanarak, sanık Engin Polat liderliğinde kurulmuş ve işletilmiş bir suç örgütünün, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kara para aklama sürecini işlettiğinin tespit edildiği belirtildi.