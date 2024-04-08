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Dilan- Engin Polat çiftinden cezaevinden "Kelepçeli lamalar" yorumuna suç duyurusu

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçlamayla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kendileri hakkında sosyal medyada yapılan "Kelepçeli lamalar" yorum için suç duyurusunda bulundular. Savcılık, hakaret suçuna dair delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Dilan- Engin Polat çiftinden cezaevinden "Kelepçeli lamalar" yorumuna suç duyurusu - 1

Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, cezaevinden savcılığa suç duyurusunda bulundular.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dilan- Engin Polat çiftinden cezaevinden "Kelepçeli lamalar" yorumuna suç duyurusu - 2

Sabah gazetesinden Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; S.Y., 1 Kasım 2023 günü şahsi hesabından Polat ailesini kastederek "Kelepçeli lamagiller suç örgütü" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Dilan- Engin Polat çiftinden cezaevinden "Kelepçeli lamalar" yorumuna suç duyurusu - 3

SOSYAL MEDYAYI TARATIYORLAR

Avukatları aracılığıyla sosyal medyayı taratan Polat çifti, söz konusu yorumu cezaevinden savcılığa taşıdı.

Dilan- Engin Polat çiftinden cezaevinden "Kelepçeli lamalar" yorumuna suç duyurusu - 4

Avukatlar, yorumun sahibi S.Y.'den hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Dilan- Engin Polat çiftinden cezaevinden "Kelepçeli lamalar" yorumuna suç duyurusu - 5

Konuyla ilgili başlatılan soruşturmada savcılık, kararını verdi.

Dilan- Engin Polat çiftinden cezaevinden "Kelepçeli lamalar" yorumuna suç duyurusu - 6

YARGITAY KARARINA ATIF

Savcılık, örnek bir Yargıtay kararına değinerek sanığın hesabında paylaştığı yazıda isim zikretmeden söylediği sözlerin kime söylendiğinin anlaşılmasının mümkün olmadığı durumda hakaret suçunun oluşamayacağını belirtti.

Dilan- Engin Polat çiftinden cezaevinden "Kelepçeli lamalar" yorumuna suç duyurusu - 7

Ayrıca savcılık, şüphelinin yorum yaptığı videonun altında birçok yorum olduğunu, şüphelinin paylaşımının diğer yorum yapan kişilere yönelik olup olmadığının anlaşılmadığını, hakaret içerikli olduğu iddia edilen paylaşımın genel ifadeler içerdiğini ve müştekileri kastettiğine dair bir delilin olmadığını vurguladı.

Dilan- Engin Polat çiftinden cezaevinden "Kelepçeli lamalar" yorumuna suç duyurusu - 8

Bu nedenle de dosyaya takipsizlik kararı verildi.

Dilan- Engin Polat çiftinden cezaevinden "Kelepçeli lamalar" yorumuna suç duyurusu - 9
Dilan- Engin Polat çiftinden cezaevinden "Kelepçeli lamalar" yorumuna suç duyurusu - 10
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