Dilan- Engin Polat çiftinden cezaevinden "Kelepçeli lamalar" yorumuna suç duyurusu
Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçlamayla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kendileri hakkında sosyal medyada yapılan "Kelepçeli lamalar" yorum için suç duyurusunda bulundular. Savcılık, hakaret suçuna dair delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.
Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, cezaevinden savcılığa suç duyurusunda bulundular.