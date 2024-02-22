Dilan-Engin Polat çiftine 8-11 yıla kadar hapis talebi

SORUŞTURMAYA KONU OLAN KAVGANIN AYRINTILARI

Dilan ve Engin Polat çifti Çekmeköy'deki lüks sitelerinde 6 Haziran Salı günü Engin Polat için doğum günü partisi düzenledi.

Otopark, partiye katılan misafirlerin araçlarıyla doldu. İddiaya göre akşam saatlerinde eve gelen komşuları araçlarını Sıla Doğu'nun aracının arkasına park etti. Bir süre sonra Polat ailesinin evindeki partiye katılanlardan birinin çocuğu rahatsızlandı. Çocuğu hastaneye götürmek için evden çıkan Dilan-Engin Polat çifti ve yakınları Sıla Doğu'nun aracının önüne park eden komşularıyla konuşmak ve araçlarını çekmesini söylemek için dışarı çıktı.