Dilan-Engin Polat çiftine 8-11 yıla kadar hapis talebi
Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçlamayla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin tutuklanmadan önce komşularıyla yaşadığı kavganın savcılık soruşturması tamamlandı. Dilan Polat'ın hakaret ve yaralamadan 8 yıl 4 aya, Engin Polat'ın ise konut dokunulmazlığını ihlalden 11 yıla kadar hapsi istendi.
Haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan ve 5 Kasım tarihinde tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin komşularıyla kavga edip adliyelik olduğu dosyada savcılık soruşturmasını tamamladı.
VİDEOYA GİT: Dilan-Engin Polat çiftinin komşularıyla kavga görüntüleri ortaya çıktı