imsakiye

Dilan-Engin Polat çiftine yeni dava: ''Banu Parlak'ı vurmam karşılığında bayilik teklif edildi"

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri iddia edilen Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında olduğu 11 sanık hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi. Saldırıyı ''Daltonlar'' çetesinin yaptığı öne sürülüyor. Bir tanığın "Banu Parlak'ı vurmam karşılığında 2 milyon lira değerinde bayilik teklif edildi." dediği iddianamede yer alıyor.

Dilan-Engin Polat çiftine yeni dava: ''Banu Parlak'ı vurmam karşılığında bayilik teklif edildi" - 1

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Engin ve Dilan Polat çiftinin ikinci kez tutuklandığı iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dilan-Engin Polat çiftine yeni dava: ''Banu Parlak'ı vurmam karşılığında bayilik teklif edildi" - 2

Dilan Polat ile Banu Parlak arasında husumet bulunduğu belirtilen iddianamede Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoda, Parlak'a tehdit mesajı gönderdiğine yer verildi.

Bu mesajdan kısa bir süre sonra da Parlak'ın işyerine silahlı saldırı düzenlendiği, bu saldırı için Engin Polat'ın Gürcistan'daki bağlantılarıyla kamuoyunda "Daltonlar'' çetesi olarak bilinen suç örgütünün firari elebaşları Beratcan Gökdemir ve Barış Boyun ile irtibat kurduğu kaydedildi.

Dilan-Engin Polat çiftine yeni dava: ''Banu Parlak'ı vurmam karşılığında bayilik teklif edildi" - 3

İddianamede, tanık olarak dinlenen Halil İbrahim Kalkan Engin Polat'ın babası Sezgin Polat ile görüşmesinin ayrıntılarına yer verildi. Buna göre Polat, kendilerine ticari hayatta zorluk çıkartan Banu Parlak'ın vurulması gerektiğini söyledi.

Dilan-Engin Polat çiftine yeni dava: ''Banu Parlak'ı vurmam karşılığında bayilik teklif edildi" - 4

Kalkan, Banu Parlak'ı vurmasını için 2 milyon lira değerindeki bayilik teklif edildiğini ancak kendisinin reddettiğini öne sürdü. Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlayan tetikçilerin, bu işi para karşılığı yaptığı da iddianamede yer aldı.

Dilan-Engin Polat çiftine yeni dava: ''Banu Parlak'ı vurmam karşılığında bayilik teklif edildi" - 5

Tetikçilerden birinin telefonunda, ''Daltonlar'' çetesi elebaşı Beratcan Gökdemir'in talimat içerir mesajları ve Banu Parlak'a ait fotoğrafların olduğu belirtildi.

Dilan-Engin Polat çiftine yeni dava: ''Banu Parlak'ı vurmam karşılığında bayilik teklif edildi" - 6

Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında olduğu 11 kişinin 8 yıldan 23 yıla kadar hapsi istenen iddianame kabul edildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

DAHA FAZLA GÖSTER