Dilan-Engin Polat çiftine yeni dava: ''Banu Parlak'ı vurmam karşılığında bayilik teklif edildi"

Dilan Polat ile Banu Parlak arasında husumet bulunduğu belirtilen iddianamede Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoda, Parlak'a tehdit mesajı gönderdiğine yer verildi.

Bu mesajdan kısa bir süre sonra da Parlak'ın işyerine silahlı saldırı düzenlendiği, bu saldırı için Engin Polat'ın Gürcistan'daki bağlantılarıyla kamuoyunda "Daltonlar'' çetesi olarak bilinen suç örgütünün firari elebaşları Beratcan Gökdemir ve Barış Boyun ile irtibat kurduğu kaydedildi.