Dilan-Engin Polat çiftine yeni dava: ''Banu Parlak'ı vurmam karşılığında bayilik teklif edildi"
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri iddia edilen Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında olduğu 11 sanık hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi. Saldırıyı ''Daltonlar'' çetesinin yaptığı öne sürülüyor. Bir tanığın "Banu Parlak'ı vurmam karşılığında 2 milyon lira değerinde bayilik teklif edildi." dediği iddianamede yer alıyor.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Engin ve Dilan Polat çiftinin ikinci kez tutuklandığı iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı.