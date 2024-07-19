Dilan-Engin Polat davası: 908 sayfalık MASAK raporu çıktı! (Dilan Polat tahliye mi olacak?)
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı davayla ilgili düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun detaylarına ulaşıldı. Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı, karar vericilerinin Engin ve Sezgin Polat olduğu belirtilen raporda, incelenen banka hesaplarında da şüphe uyandıracak bir veri olmadığı aktarıldı. Raporda, yasa dışı bahis ve kara para aklamaya ilişkin bir tespit bulunmadığı da vurgulandı.
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı davayla ilgili düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun detaylarına ulaşıldı.