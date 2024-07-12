Dilan-Engin Polat davasında intikam ayrıntısı: Uzaktan erişim yöntemiyle telefonlarına sızmış

Kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında hazırlanan iddianamede ilginç bir intikam olayı yer alıyor. Bir dönem Polat çifti ile iş birliği içinde olan sosyal medya fenomeni Erkan Şahin'in, Engin Polat'a ait telefon ve bilgisayarlardaki verileri uzaktan erişim yöntemiyle kaydettiği ve Engin Polat'ın yasa dışı bahis organizasyonlarından para akışı sağladığına ilişkin bu verileri de savcıyla paylaştığı ortaya çıktı.

Dilan-Engin Polat davasında intikam ayrıntısı: Uzaktan erişim yöntemiyle telefonlarına sızmış - 1

Sosyal medya fenomeni Erkan Şahin, intikam için Dilan ve Engin Polat hakkıdaki soruşturma kapsamında tanık olarak ifade verdi. Şahin, Polat'ların yasa dışı bahis bağlantılarını delilleriyle birlikte savcıyla paylaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dilan-Engin Polat davasında intikam ayrıntısı: Uzaktan erişim yöntemiyle telefonlarına sızmış - 2

Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli kara para aklama iddiasıyla yargılanıyor. Polat'larla ilgili hazırlanan iddianamede başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde bulunan sosyal medya fenomeni Erkan Şahin’in tanık olarak verdiği ifade de yer aldı.

Dilan-Engin Polat davasında intikam ayrıntısı: Uzaktan erişim yöntemiyle telefonlarına sızmış - 3

İddiaya göre Erkan Şahin, Polat çiftinin telefon ve bilgisayarlarına uzaktan erişim yolu ile bağlanıp işine yarayabilecek verileri topladı.

Dilan-Engin Polat davasında intikam ayrıntısı: Uzaktan erişim yöntemiyle telefonlarına sızmış - 4

Şahin, Engin Polat'ın yasa dışı bahis ile ilgili konuşmalar yaptığını, bazı siteler para yatırdığı, anaparasının yüzde 40'ını da kar payı olarak kripto paralar üzerinden geri aldığını savıya anlattı.

Savcılık tarafından iddialarla ilgili araştırma yapıldı. Engin Polat’ın bahsi geçen yasa dışı bahis siteleriyle irtibatı olduğu tespit edildi.

Dilan-Engin Polat davasında intikam ayrıntısı: Uzaktan erişim yöntemiyle telefonlarına sızmış - 5

İddianamede Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın idaresinde olan yasa dışı bahis sitelerinin sosyal medya üzerinden tanıtımını yaptığı konumu itibari ile örgüt yöneticisi olduğu öne sürüldü.

Dilan-Engin Polat davasında intikam ayrıntısı: Uzaktan erişim yöntemiyle telefonlarına sızmış - 6

POLAT ÇİFTİNİN YARGILANACAĞI GÜN BELLİ OLDU

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği 28 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması 4 Eylül'de yapılacak. Duruşmalar 5 ve 6 Eylül'de devam edecek.

Dilan-Engin Polat davasında intikam ayrıntısı: Uzaktan erişim yöntemiyle telefonlarına sızmış - 7

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Dilan-Engin Polat davasında intikam ayrıntısı: Uzaktan erişim yöntemiyle telefonlarına sızmış - 8

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan-Engin Polat davasında intikam ayrıntısı: Uzaktan erişim yöntemiyle telefonlarına sızmış - 9

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti. Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesine hükmetmiş, diğer 5 şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Dilan-Engin Polat davasında intikam ayrıntısı: Uzaktan erişim yöntemiyle telefonlarına sızmış - 10

İDDİANAME

Soruşturmanın tamamlanmasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi" ile sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu aktarılarak, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında, kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirmesi yapılıyor.

Delillerle sabit olan yasa dışı bahisten gelen paranın perdelenmeye çalışıldığı, zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kurulduğu anlatılan iddianamede, bu şirketlerin faaliyetleri sırasında gerçekte olmayan iş ve işlemlere ilişkin sahte faturaların düzenlenip kullanıldığı ve kanunen tutulması gereken defterler dışında harici gizli kayıtların tutulduğu belirtiliyor.

Dilan-Engin Polat davasında intikam ayrıntısı: Uzaktan erişim yöntemiyle telefonlarına sızmış - 11

İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep ediliyor. Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen iddianamede, diğer şüphelilerin de farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları öngörülüyor.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, gönderildiği Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince, yargılamayı yapma konusunda yetkili mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi olduğu belirtilerek iade edilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının "görevli mahkemenin temel cezaya göre belirlenebilir olduğu, artırım maddesinin mahkemenin görevini belirlemede esas olmadığı" vurgulanarak yapılan itiraz Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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