Dilan-Engin Polat davasında intikam ayrıntısı: Uzaktan erişim yöntemiyle telefonlarına sızmış
Kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında hazırlanan iddianamede ilginç bir intikam olayı yer alıyor. Bir dönem Polat çifti ile iş birliği içinde olan sosyal medya fenomeni Erkan Şahin'in, Engin Polat'a ait telefon ve bilgisayarlardaki verileri uzaktan erişim yöntemiyle kaydettiği ve Engin Polat'ın yasa dışı bahis organizasyonlarından para akışı sağladığına ilişkin bu verileri de savcıyla paylaştığı ortaya çıktı.
Sosyal medya fenomeni Erkan Şahin, intikam için Dilan ve Engin Polat hakkıdaki soruşturma kapsamında tanık olarak ifade verdi. Şahin, Polat'ların yasa dışı bahis bağlantılarını delilleriyle birlikte savcıyla paylaştı.