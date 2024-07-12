Dilan-Engin Polat davasında intikam ayrıntısı: Uzaktan erişim yöntemiyle telefonlarına sızmış

Şahin, Engin Polat'ın yasa dışı bahis ile ilgili konuşmalar yaptığını, bazı siteler para yatırdığı, anaparasının yüzde 40'ını da kar payı olarak kripto paralar üzerinden geri aldığını savıya anlattı.

Savcılık tarafından iddialarla ilgili araştırma yapıldı. Engin Polat’ın bahsi geçen yasa dışı bahis siteleriyle irtibatı olduğu tespit edildi.