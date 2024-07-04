Dilan-Engin Polat davasında yeni gelişme: 31 şirkete ait mal varlığının kamuya geçirilmesi istendi
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının kamuya geçirilmesi talep edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameye ilişkin Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinin incelemesi sürüyor.