Dilan-Engin Polat için istenen ceza belli oldu | İddianamede dikkat çeken "Daltonlar" ayrıntısı: "Hedef o değildi"

"POLAT AİLESİNDEN BENİ ÖLDÜRTMEK İSTEDİKLERİ İÇİN ŞİKAYETÇİYİM"

İddianamede yer verilen Banu Parlak'ın şikayet dilekçesinde ise; "Dilan Polat eski arkadaşımdı. Aynı sektörde faaliyet gösteren bir firma kurmam üzerine Dilan Polat ve Engin Polat bana husumet beslemeye başladı. Bu husumetimiz nedeniyle başlayan hukuki süreçler sonuçlandı. Ancak son zamanlarda kamuoyuna duyurulan bazı itiraf ve ihbar mahiyetindeki açıklamaları sebebiyle Engin ve Dilan Polat'ın benimle hukuk sınırları dışında hesaplaşma gayreti içerisine girdiklerini ve beni öldürtmek istediklerini anlıyorum. Basına da yansıyan bir videoda Halil İbrahim Kalkan isimli şahıs, Engin, Dilan Polat ve Gürsel Yılmaz tarafından azmettirilen bir şahsın silahlı saldırısına uğradığını, kendisinden beni ve Seyhan Soylu'yu vurmasını istediklerini ancak kendisinin kabul etmediğini açıkladı. Polat ailesinden beni öldürtmek istedikleri için şikayetçiyim. İşyerime ilk silahlı saldırı gerçekleştikten sonra sosyal medya hesabımdan 'İşyerime geçiyorum' şeklinde paylaşım yaptığım bunun üzerine işyerime tekrar silahla ateş edildiğini öğrendim. Can güvenliğimden endişe ettiğime dair paylaşımlar yaptım.

Dilan'ın açıklamaya ilişkin haberleri kendisinin yaydığını düşünüyorum. 30 Eylül günü saat 21.30 sıralarında Dilan Polat beni arayarak 'Kardeşim Sıla'yı içeriye aldılar. Engin'i de, beni de alacaklar bak yapma, o görüntüleri sen yaydın' dedi. Görüşmeden yaklaşık 5 saat sonra işyerim kurşunlandı. Dilan kız kardeşi Sıla'nın gözaltına alınması sebebiyle beni sorumlu tutuyordu. Son paylaşımlarından birinde ekmeği öperek 'Sana ekmek yedirmeyeceğim' dedi." ifadelerini kullandığı görüldü.