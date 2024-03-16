Dilan-Engin Polat için istenen ceza belli oldu | İddianamede dikkat çeken "Daltonlar" ayrıntısı: "Hedef o değildi"
Şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında azmettirici oldukları iddia edilen Engin Polat ve eşi Dilan Polat hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat dahil 8 şüpheli için "Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit", "Mala zarar verme" suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianemede silahlı saldırının failinin de "Daltonlar Çetesi" olduğu belirtilirken Dilan Polat, tehdit videosunda hedefin Banu Parlak olmadığını savundu.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin 1 Ekim'de saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.