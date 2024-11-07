Dilan kaçırıldı mı? “Ellerinden kurtulmak için dördüncü kattan atlamış”

Gaziantep’te okuldan çıktıktan sonra eve geri dönmeyen lise üçüncü sınıf öğrencisi Dilan B., bir inşaatın bahçesinde yaralı halde bulundu. Dilan, hastanede tedavi altına alınırken, ailesi genç kızın dört kişi tarafından alıkonulduğunu, Dilan’ın bu kişilerin ellerinden kurtulmak için inşaattan atladığını iddia etti.

Dilan kaçırıldı mı? “Ellerinden kurtulmak için dördüncü kattan atlamış” - 1

Gaziantep’te okul çıkışı eve dönmeyen liseli Dilan, inşaatta yaralı bulundu.

Olay, 4 Kasım günü Abdulhamithan Mahallesi’nde meydana geldi.

Okuldan sonra eve dönmeyen kızları Dilan’a ulaşamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgede araştırma yapan ekipler, Dilan B.’yi okula 5 kilometre mesafedeki bir inşaatın bahçesinde yaralı buldu.

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Dilan kaçırıldı mı? “Ellerinden kurtulmak için dördüncü kattan atlamış” - 2

İnşaattan düştüğü belirlenen Dilan B., çağrılan ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan, vücudunda çok sayıda kırık olduğu tespit edilen Dilan B., hayati tehlikeyi atlattı.

Şenay B., kızının okul çıkışında otobüs beklediği sırada tanımadığı 4 kişi tarafından kaçırıldığını ve onların elinden kurtulmak isterken inşaattan düştüğünü söyledi.

“Kızım Anadolu lisesinde okuyordu. Okuldan çıkıp birinci dolmuştan inip ikinci dolmuşa binerken sokakta zorla 4 kişi arabaya atıp kızımı kaçırmış. Bir eve zorla kapatmışlar.” diyen anne Şenay B., “Kız ellerinden kurtulmak için zorla çıkıp kaçmış. Kızıma ‘Seni öldüreceğiz’ falan demişler. Kızım o korkuyla acı çektirerek öldüreceklerini düşündüğü için kendisi dördüncü kattan atlamış.” şeklinde konuştu.

Dilan kaçırıldı mı? “Ellerinden kurtulmak için dördüncü kattan atlamış” - 3

Anne Şenay B., şöyle devam etti:

“Bunu yapan 4 kişi de kızımın yaşından büyükler. 4’ü de Allah’ından bulsun diyorum. Kızımın şu anda sağlık durumu çok kötü. Her tarafı kırık, beli kırık, ayakları kırık, kolları kırık. Kızımla konuştum yoğun bakımda bana dediği sadece ‘Anne ben çok kötüyüm’ diyor.

Kızım bunu yapanları asla tanımıyor. Kızımı tehdit etmişler. ‘Seni öldürürüz’ deyip zorla arabaya atmışlar. Kendisi bana olayı bu şekilde anlattı. Biz de şikayetçiyiz.”

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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