Dilan kaçırıldı mı? “Ellerinden kurtulmak için dördüncü kattan atlamış”
Gaziantep’te okuldan çıktıktan sonra eve geri dönmeyen lise üçüncü sınıf öğrencisi Dilan B., bir inşaatın bahçesinde yaralı halde bulundu. Dilan, hastanede tedavi altına alınırken, ailesi genç kızın dört kişi tarafından alıkonulduğunu, Dilan’ın bu kişilerin ellerinden kurtulmak için inşaattan atladığını iddia etti.
Gaziantep’te okul çıkışı eve dönmeyen liseli Dilan, inşaatta yaralı bulundu.
Olay, 4 Kasım günü Abdulhamithan Mahallesi’nde meydana geldi.
Okuldan sonra eve dönmeyen kızları Dilan’a ulaşamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.Bölgede araştırma yapan ekipler, Dilan B.’yi okula 5 kilometre mesafedeki bir inşaatın bahçesinde yaralı buldu.