Dilan kaçırıldı mı? “Ellerinden kurtulmak için dördüncü kattan atlamış”

Anne Şenay B., şöyle devam etti:

“Bunu yapan 4 kişi de kızımın yaşından büyükler. 4’ü de Allah’ından bulsun diyorum. Kızımın şu anda sağlık durumu çok kötü. Her tarafı kırık, beli kırık, ayakları kırık, kolları kırık. Kızımla konuştum yoğun bakımda bana dediği sadece ‘Anne ben çok kötüyüm’ diyor.

Kızım bunu yapanları asla tanımıyor. Kızımı tehdit etmişler. ‘Seni öldürürüz’ deyip zorla arabaya atmışlar. Kendisi bana olayı bu şekilde anlattı. Biz de şikayetçiyiz.”

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.