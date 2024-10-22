Dilan Polat 2. sezon devam ediyor! Kardeşiyle dudak dudağa öpüşmesini böyle izah etti
"Kara para aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yargılanan ve devleti 295 milyon lira vergi kaybına uğratmakla suçlanan Polat çiftinin, gösterişli hayatı devam ediyor. Tahliye edildikten sonra sosyal medyaya hızlı geri dönüş yapan Dilan Polat, şimdi de "Hayasızca hareket" soruşturmasına takıldı. Beşiktaş’taki bir eğlence mekanında, kız kardeşiyle dudak dudağa öpüşmesi tepki çeken Polat, sosyal medyada yayımlanan görüntülerin ardından, önce gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Dilan Polat, kardeşiyle dudak dudağa öpüşme görüntüsünü "Bir anlık sevgiyle yanağından öpmek isterken denk geldi." ifadeleriyle açıklarken "biraz kısmi felç geçirdiğini" de iddia etti. Polat çifti, yüksek vergi kaçırmakla suçlanmalarına rağmen, bazen savcı kapısında beklerken, "bitse de gitsek" gibi alaysı paylaşımlar yapmaları bazen de lüks hayatlarına sergilemeleri nedeniyle kamuoyundan tepki görüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerine ilişkin haklarında resen soruşturma başlatılan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu için gözaltı kararı verildi. Polat, görüntülerde şarkı söylerken bir süre kız kardeşini dudaklarından öptü. Görüntüler tepki çekti.