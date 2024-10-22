Dilan Polat 2. sezon devam ediyor! Kardeşiyle dudak dudağa öpüşmesini böyle izah etti

"Kara para aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yargılanan ve devleti 295 milyon lira vergi kaybına uğratmakla suçlanan Polat çiftinin, gösterişli hayatı devam ediyor. Tahliye edildikten sonra sosyal medyaya hızlı geri dönüş yapan Dilan Polat, şimdi de "Hayasızca hareket" soruşturmasına takıldı. Beşiktaş’taki bir eğlence mekanında, kız kardeşiyle dudak dudağa öpüşmesi tepki çeken Polat, sosyal medyada yayımlanan görüntülerin ardından, önce gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Dilan Polat, kardeşiyle dudak dudağa öpüşme görüntüsünü "Bir anlık sevgiyle yanağından öpmek isterken denk geldi." ifadeleriyle açıklarken "biraz kısmi felç geçirdiğini" de iddia etti. Polat çifti, yüksek vergi kaçırmakla suçlanmalarına rağmen, bazen savcı kapısında beklerken, "bitse de gitsek" gibi alaysı paylaşımlar yapmaları bazen de lüks hayatlarına sergilemeleri nedeniyle kamuoyundan tepki görüyor.

Dilan Polat 2. sezon devam ediyor! Kardeşiyle dudak dudağa öpüşmesini böyle izah etti - 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerine ilişkin haklarında resen soruşturma başlatılan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu için gözaltı kararı verildi. Polat, görüntülerde şarkı söylerken bir süre kız kardeşini dudaklarından öptü. Görüntüler tepki çekti. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Dilan Polat 2. sezon devam ediyor! Kardeşiyle dudak dudağa öpüşmesini böyle izah etti - 2

"Hayasızca hareketler" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Polat ve Doğu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dilan Polat 2. sezon devam ediyor! Kardeşiyle dudak dudağa öpüşmesini böyle izah etti - 3

Dilan Polat ve Sıla Doğu, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat da avukatlarıyla adliyeye geldi.

Dilan Polat 2. sezon devam ediyor! Kardeşiyle dudak dudağa öpüşmesini böyle izah etti - 4

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST

Savcılıkça ifadesi alınan iki kardeş, imza atma şeklinde adli kontrol uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakim, Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftada 3 gün kolluk biriminde imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verdi.

Dilan Polat 2. sezon devam ediyor! Kardeşiyle dudak dudağa öpüşmesini böyle izah etti - 5

"BİR ANLIK SEVGİYLE..."

Serbest bırakılan Dilan Polat, sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşadığı sürecin kendisi için travmatik olduğunu belirten Polat, "Kötü bir gündü dün. O an bir anlık sevgiyle yanağından öpmek isterken denk geldi" ifadelerini kullandı.


Dilan Polat 2. sezon devam ediyor! Kardeşiyle dudak dudağa öpüşmesini böyle izah etti - 6

"BİRAZ KISMİ FELÇ GEÇİRDİM"

Polat, "Ben iyi değilim. Çok ciddi travmalarım var. Ne uyuyabiliyorum ne uyanabiliyorum" diyerek yaşadığı psikolojik zorlukları dile getirdi. "Dün biraz kısmi felç geçirdim. 3 kere bayılmışım, çok zordu" iddialarında da bulunan Polat, herkesten özür diledi.

"LÜTFEN NORMAL BİR HAYAT YAŞAYABİLEYİM"

Polat, toplumdan ve takipçilerinden yardım istediğini belirterek, "Unutulmak istiyorum, tek istediğim bu. Dışarısı çok zormuş." dei.

Sağlıklı bir anne olma arzusunu da vurgulayan Polat, "Lütfen artık normal hayatımı yaşayabileyim." diyerek yaşadığı zorlukları paylaştı. Polat, hapishaneden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olunca, aynı şekilde hayatına çeki düzen vereceğini iddia etmişti.  Polat, bir süre sonra sosyal medyaya geri döndü ve bu arada eşi ve kendisi hakkında vergi suçlamasıyla ayrı dava açıldı, süren davaları da fatbolda şike davasıyla birleştirildi. Polat, videolarında bazen ürün tarnıtımı yapıyor, bazen de lüks hayatını hapishaneye gönderilmeden önce olduğu gibi paylaşıyor.

Dilan Polat 2. sezon devam ediyor! Kardeşiyle dudak dudağa öpüşmesini böyle izah etti - 7

19 AĞUSTOS'TA TAHLİYE OLMUŞTU

Dilan Polat, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" ile "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında 19 Ağustos'ta tahliye olmuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER