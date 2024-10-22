Dilan Polat 2. sezon devam ediyor! Kardeşiyle dudak dudağa öpüşmesini böyle izah etti

"BİRAZ KISMİ FELÇ GEÇİRDİM"

Polat, "Ben iyi değilim. Çok ciddi travmalarım var. Ne uyuyabiliyorum ne uyanabiliyorum" diyerek yaşadığı psikolojik zorlukları dile getirdi. "Dün biraz kısmi felç geçirdim. 3 kere bayılmışım, çok zordu" iddialarında da bulunan Polat, herkesten özür diledi.



"LÜTFEN NORMAL BİR HAYAT YAŞAYABİLEYİM"



Polat, toplumdan ve takipçilerinden yardım istediğini belirterek, "Unutulmak istiyorum, tek istediğim bu. Dışarısı çok zormuş." dei.



Sağlıklı bir anne olma arzusunu da vurgulayan Polat, "Lütfen artık normal hayatımı yaşayabileyim." diyerek yaşadığı zorlukları paylaştı. Polat, hapishaneden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olunca, aynı şekilde hayatına çeki düzen vereceğini iddia etmişti. Polat, bir süre sonra sosyal medyaya geri döndü ve bu arada eşi ve kendisi hakkında vergi suçlamasıyla ayrı dava açıldı, süren davaları da fatbolda şike davasıyla birleştirildi. Polat, videolarında bazen ürün tarnıtımı yapıyor, bazen de lüks hayatını hapishaneye gönderilmeden önce olduğu gibi paylaşıyor.