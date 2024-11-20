Dilan Polat anlattı, Engin Polat itiraf etti! "Sibel Can'a şarkı söyleme diyebilir misiniz?"
Dilan ve eşi Engin Polat, 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davada tutuksuz yargılanıyor. Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyayı eskisi kadar sık kullanmayacağını söyleyen Polat, art arda paylaşım yapmaya devam ederken çiftten bir de röportaj geldi. Dilan Polat, cezaevi günleri tek tek anlatırken Engin Polat da dolarlı bukle pozlarından rahatsız olduğunu itiraf etti.
"Kara para aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yargılanan ve devleti 295 milyon lira vergi kaybına uğratmakla suçlanan Polat çifti cezaevinde sürecinde yaşadıklarını ve pişmanlıklarını anlattı.