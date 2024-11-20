Dilan Polat anlattı, Engin Polat itiraf etti! "Sibel Can'a şarkı söyleme diyebilir misiniz?"

Dilan Polat, "Sosyal medyada, 'Dilan şımarıklığa devam ediyor' yazanlar var. Ne hissediyorsunuz?" sorusuna, "Paylaşımlarıma dikkat ediyorum. Sosyal medya fenomeniyim, bu şekilde kullanmam gerekiyor. Cezaevine girmeden önceki suçlanmama sebebiyet gösteren paylaşımlar şovdu. Yurt dışında yaygın olan ve başka fenomenlerin çekmiş olduğu içeriklerdi." diyerek sözlerine şunları ekledi:



"Zaten şu an maddi imkanlarımız gereği yaygın tabiriyle 'Görgüsüz' içerikler yapabilmem mümkün değil. Sahip olsam da yapmam. Ben fenomenim paylaşmaya devam edeceğim. Sibel Can'a şarkı söyleme diyebilir misiniz? Şu an ürettiğim içeriklere daha dikkat ediyorum."