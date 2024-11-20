Dilan Polat anlattı, Engin Polat itiraf etti! "Sibel Can'a şarkı söyleme diyebilir misiniz?"

Dilan ve eşi Engin Polat, 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davada tutuksuz yargılanıyor. Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyayı eskisi kadar sık kullanmayacağını söyleyen Polat, art arda paylaşım yapmaya devam ederken çiftten bir de röportaj geldi. Dilan Polat, cezaevi günleri tek tek anlatırken Engin Polat da dolarlı bukle pozlarından rahatsız olduğunu itiraf etti.

Dilan Polat anlattı, Engin Polat itiraf etti! "Sibel Can'a şarkı söyleme diyebilir misiniz?" - 1

"Kara para aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yargılanan ve devleti 295 milyon lira vergi kaybına uğratmakla suçlanan Polat çifti cezaevinde sürecinde yaşadıklarını ve pişmanlıklarını anlattı.

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Dilan Polat anlattı, Engin Polat itiraf etti! "Sibel Can'a şarkı söyleme diyebilir misiniz?" - 2

Cezaevinden çıktıktan sonra neredeyse eski yaşamlarına dönen Polat çifti, şimdi de kendi evlerinde röportaj verdi.

Dilan Polat anlattı, Engin Polat itiraf etti! "Sibel Can'a şarkı söyleme diyebilir misiniz?" - 3

Röportaja Engin'in kendisinden daha güçlü olduğunu belirterek başlayan Dilan Polat, cezaevi sürecinin zorluklarından bahsetti. 

Polat, "Üzerimize atılan suçları işlemediğimiz halde ailemizden ayrı kalmak çok zor bir süreçti. Bir dönem ağır psikolojik travmalar yaşadım. Bakırköy'de yattım." dedi. 

Dilan Polat anlattı, Engin Polat itiraf etti! "Sibel Can'a şarkı söyleme diyebilir misiniz?" - 4

Dilan Polat, "Hayatınızda neler değişti?" sorusuna, "Çok şey değişti. Cezaevi çok zor ve çaresizlikti. Her şeyin kıymetini çok daha fazla anlıyorsun. Eskiden kafama taktığım şeyleri dert etmemeyi anladım." yanıtını vererek hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını söyledi.

Dilan Polat anlattı, Engin Polat itiraf etti! "Sibel Can'a şarkı söyleme diyebilir misiniz?" - 5

Eşinin tahliye olduğu anı anlatan Engin Polat da, "Cezaevinde kendime çay yapıyordum. Televizyonda "Son dakika" haberi çıktı. Kendi kendime "Dilan tahliye" haberi çıkacak diye dalga geçtim. Bir baktım ekranda "Dilan Polat tahliye" yazısı çıktı..." diyerek o anki mutluluğunu anlattı.

Dilan Polat anlattı, Engin Polat itiraf etti! "Sibel Can'a şarkı söyleme diyebilir misiniz?" - 6

Psikolojik destek aldığını söyleyen Dilan Polat, "İhtiyaç duyan her vatandaş gibi profesyonel destek alıyorum. Her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Destek almaktan mutluyum, bana iyi geliyor." dedi.

Cezaevindeki süre boyunca tek başına koğuşta bulunduğunu söyleyen Engin Polat ise psikolojik destek almadığını ve tahliye olduğu günden bu yana kendisini daha iyi hisettiğini ifade etti.

Dilan Polat anlattı, Engin Polat itiraf etti! "Sibel Can'a şarkı söyleme diyebilir misiniz?" - 7

Dilan Polat, "Sosyal medyada, 'Dilan şımarıklığa devam ediyor' yazanlar var. Ne hissediyorsunuz?" sorusuna, "Paylaşımlarıma dikkat ediyorum. Sosyal medya fenomeniyim, bu şekilde kullanmam gerekiyor. Cezaevine girmeden önceki suçlanmama sebebiyet gösteren paylaşımlar şovdu. Yurt dışında yaygın olan ve başka fenomenlerin çekmiş olduğu içeriklerdi." diyerek sözlerine şunları ekledi:

"Zaten şu an maddi imkanlarımız gereği yaygın tabiriyle 'Görgüsüz' içerikler yapabilmem mümkün değil. Sahip olsam da yapmam. Ben fenomenim paylaşmaya devam edeceğim. Sibel Can'a şarkı söyleme diyebilir misiniz? Şu an ürettiğim içeriklere daha dikkat ediyorum."

Dilan Polat anlattı, Engin Polat itiraf etti! "Sibel Can'a şarkı söyleme diyebilir misiniz?" - 8

Lüks marka kıyafet paylaşımları için de açıklama yapan Dilan Polat, "O kıyafetler cezaevine girmeden önce alındı. Cezaevinden sonra hiçbir lüks marka mağazasının içerisine bile girmedim. Takipçi kitlem dizi gibi izliyor. Sabahtan akşama kadar izliyorlar. Ben her zaman çok hikaye atardım." ifadesini kullandı.

Dilan Polat anlattı, Engin Polat itiraf etti! "Sibel Can'a şarkı söyleme diyebilir misiniz?" - 9

"ARTIK BAZI ŞEYLERE GÜLÜYORUM"

Dilan Polat "Sokaktan size ne gibi tepkiler geldi?" sorusuna, "Kötü tepkiyle karşılaşmadık." derken Engin Polat da haklarında çıkan 'Boşanacaklar' iddialarına yanıt verdi.

Polat, "Çok enteresan tarih vermişler. Artık bazı şeylere gülüyorum." dedi.

Dilan Polat anlattı, Engin Polat itiraf etti! "Sibel Can'a şarkı söyleme diyebilir misiniz?" - 10

"BİRAZ KANTARIN TOPUZU KAÇMIŞ OLABİLİR"

Dilan Polat, "Dolarlar, jetler ve altın tozlu kahve paylaşımları için pişmanlığınız var mı?" sorusuna, "Bunlar içerik üretimiydi. Bizim ülkemiz için uygun içerikler olmadı. Biraz aşırılığa kaçtı. Yurt dışında fenomenlerin çekmiş olduğu içeriklerdi ve çok tıklanıyordu" açıklamasını yaparken Engin Polat, "Biraz kantarın topuzu kaçmış olabilir. Benim en rahatsız olduğum dolarlı bukleler, keşke olmasaydı." yanıtını verdi.

Dilan Polat anlattı, Engin Polat itiraf etti! "Sibel Can'a şarkı söyleme diyebilir misiniz?" - 11

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Dilan Polat anlattı, Engin Polat itiraf etti! "Sibel Can'a şarkı söyleme diyebilir misiniz?" - 12

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu.

Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti. Eşi Dilan'dan kısa bir süre sonra da Engin Polat serbest bırakılmıştı.

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