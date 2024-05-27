Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılacak
Kara para aklama soruşturmasında tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın adli tıp raporu Bakırköy Başsavcılığı'na gönderildi. Raporda, Polat'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Adli Psikiyatri servise yatırılması gerektiği belirtildi. Bu kararın infaz tehiri olmadığı Polat'ın tedavi sonrası cezaevine tekrar gönderileceği öğrenildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun tarafından yapılan soruşturma kapsamında, 6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat cezaevinde sinir krizi geçirerek kendine zarar vermesinin ardından 20 Mayıs tarihinde Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.