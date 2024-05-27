Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılacak

Raporda şu ifadeler kullanıldı:

"Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu'nda hazırlanan 20 Mayıs 2024 tarihli raporda, 5275 sayılı kanunun 16/1 ve 5237 sayılı kanunun 57. maddesince koruma ve tedavi altına alınmasının uygun olduğu, koruma ve tedavi altına alınması sonrası ilgili sağlık kurulunca hastalığının klinik remisyonu (iyilik hali) girdiğine karar verilerek taburcu edildiği, önerilen tedavi ve poliklinik kontrolleri sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam edilebileceğine oy birliğiyle karar verilmiştir." denildi.