Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılacak

Kara para aklama soruşturmasında tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın adli tıp raporu Bakırköy Başsavcılığı'na gönderildi. Raporda, Polat'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Adli Psikiyatri servise yatırılması gerektiği belirtildi. Bu kararın infaz tehiri olmadığı Polat'ın tedavi sonrası cezaevine tekrar gönderileceği öğrenildi.

Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılacak - 1

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun tarafından yapılan soruşturma kapsamında, 6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat cezaevinde sinir krizi geçirerek kendine zarar vermesinin ardından 20 Mayıs tarihinde Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

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Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılacak - 2

Polat, yapılan tetkiklerin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılacak - 3

Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi uzmanlarınca Dilan Polat’ın cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi koşulları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor hazırlanacaktı.

Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılacak - 4

Raporda şu ifadeler kullanıldı:

"Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu'nda hazırlanan 20 Mayıs 2024 tarihli raporda, 5275 sayılı kanunun 16/1 ve 5237 sayılı kanunun 57. maddesince koruma ve tedavi altına alınmasının uygun olduğu, koruma ve tedavi altına alınması sonrası ilgili sağlık kurulunca hastalığının klinik remisyonu (iyilik hali) girdiğine karar verilerek taburcu edildiği, önerilen tedavi ve poliklinik kontrolleri sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam edilebileceğine oy birliğiyle karar verilmiştir." denildi.

Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılacak - 5

Polat, istemese de savcılık kararıyla hastaneye yatırılacak.

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