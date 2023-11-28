Dilan Polat, cezaevi hayatının dışarıyla farklı olmasına şaşırdı
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat, cezaevinden mektup yazarak intihar edeceği yönündeki iddialara yanıt verdi. Çok üzgün olduğunu belirten Polat, "Üzüntümün en büyük kaynağı çocuklarımı göremeyişim. Hakkımdaki haksız suçlamalara karşı çaresiz oluşum da beni üzüyor." ifadelerini kullandı. Polat'ın mektubundan yeni yaşamına alışmaya başladığı da anlaşılıyor, ancak durumu farklı bulmuş. Polat, cezaevinde hayatıyla, dışarıdaki hayatıyla taban tabana zıtlık olduğunu belirtti.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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