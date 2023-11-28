Dilan Polat, cezaevi hayatının dışarıyla farklı olmasına şaşırdı

Cezaevinde çok üzgün olduğunu ve üzüntüsünün en büyük nedeninin çocuklarını göremeyişi olduğunu dile getiren Polat, "Hakkımdaki haksız suçlamalar karşısında çaresiz oluşum da beni üzüyor ama Allah dayanma gücü veriyor." dedi.