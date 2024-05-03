Dilan Polat cezaevinde sinir krizi geçirdi: Vücudunda kesikler ve morluklar oluştu

6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat hakkında Banu Parlak’ın işyerinin kurşunlanması ve komşularıyla yaşadıkları kavga dahil bir çok soruşturma başlatılmıştı.

19 Nisan tarihinde Polat ailesine yönelik açılan ilk soruşturma olan kara para aklama soruşturması kapsamında vergi usul kanununa muhalefet suçundan tahliye kararı verilmiş ancak diğer 3 suçtan tutukluluklarının devamına karar verilmişti.