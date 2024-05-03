Dilan Polat cezaevinde sinir krizi geçirdi: Vücudunda kesikler ve morluklar oluştu
Kara para aklama soruşturmasında tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, cezaevinde sinir krizi geçirip kendine zarar verdi. Vücudunda kesikler ve morluklar oluşan Dilan Polat, cezaevinde tedavi edildi. Polat’ın psikolojik durumunun iyi olmadığını söyleyen avukatı, müvekkilinin hastaneye sevk edilme ihtimali olduğunu söyledi.
Kara para aklama suçlamasıyla başlatılan soruşturmada tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, cezaevinde sinir krizi geçirip kendisine zarar verdi.