Dilan Polat cezaevinde sinir krizi geçirdi: Vücudunda kesikler ve morluklar oluştu

Kara para aklama soruşturmasında tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, cezaevinde sinir krizi geçirip kendine zarar verdi. Vücudunda kesikler ve morluklar oluşan Dilan Polat, cezaevinde tedavi edildi. Polat’ın psikolojik durumunun iyi olmadığını söyleyen avukatı, müvekkilinin hastaneye sevk edilme ihtimali olduğunu söyledi.

Dilan Polat cezaevinde sinir krizi geçirdi: Vücudunda kesikler ve morluklar oluştu - 1

Kara para aklama suçlamasıyla başlatılan soruşturmada tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, cezaevinde sinir krizi geçirip kendisine zarar verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dilan Polat cezaevinde sinir krizi geçirdi: Vücudunda kesikler ve morluklar oluştu - 2

5 KASIM'DA TUTUKLANDILAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun tarafından yapılan soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat’ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım tarihinde tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderilmişti.

Dilan Polat cezaevinde sinir krizi geçirdi: Vücudunda kesikler ve morluklar oluştu - 3

6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat hakkında Banu Parlak’ın işyerinin kurşunlanması ve komşularıyla yaşadıkları kavga dahil bir çok soruşturma başlatılmıştı.

19 Nisan tarihinde Polat ailesine yönelik açılan ilk soruşturma olan kara para aklama soruşturması kapsamında vergi usul kanununa muhalefet suçundan tahliye kararı verilmiş ancak diğer 3 suçtan tutukluluklarının devamına karar verilmişti.
Dilan Polat cezaevinde sinir krizi geçirdi: Vücudunda kesikler ve morluklar oluştu - 4

Küçükçekmece Adliyesinde devam eden Banu Parlak’ın işyerinin kurşunlanmasıyla ilgili devam eden davada da tutukluluklarının devamına karar verilmişti.

Dilan Polat cezaevinde sinir krizi geçirdi: Vücudunda kesikler ve morluklar oluştu - 5

CEZAEVİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ: “NEDEN TAHLİYE KARARI UYGULANMIYOR”

Dilan Polat tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi’nde sinir krizi geçirdi.

“Neden tahliye kararı uygulanmıyor.” diyen Dilan Polat kendine zarar verdi.

Vücudunda kesikler ve morluklar oluşan Dilan Polat’ın tedavisi cezaevinde yapıldı.

Dilan Polat cezaevinde sinir krizi geçirdi: Vücudunda kesikler ve morluklar oluştu - 6

Avukatı Hüseyin Kaya, Polat’ın şu an sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kaya, Dilan Polat’ın psikolojik durumunun kötü olduğu ve hastaneye sevk edilme ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

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