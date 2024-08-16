Dilan Polat davasının seyrini değiştirecek itiraf! "Buzdağının hepsini teslim edeceğim"
Dilan-Engin Polat davasının başlamasına günler kala davanın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Gizli tanık, dosyaya 3 sayfalık itiraf mektubu gönderip "Yasa dışı bahsin tüm detaylarını biliyorum. Şu an İsviçre'de olan tüm delil ve belgeleri mahkemeye teslim edeceğim." dedi.
Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılanma süreci devam ederken kara para akladıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada yeni gelişme yaşandı.