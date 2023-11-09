Dilan Polat Engin Polat çiftini ele veren telefon: Sen beni nasıl arayabilirsin

Gizli tanığın iddialarına göre paralar KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıldı.

Ardından da Polat’ın paravan şirketleri arasında para transferi yapılarak, kara paranın aklandığı öne sürüldü.

Kara para aklama suçu için de “tasfiye halindeki” şirketlerin kullanıldığı, bu şirketlerden birinin de Dilan Polat’ın “Reklam yüzü” olduğu kozmetik şirketi olduğu tespiti var.

Engin Polat’ın babası Sezgin Polat'ın da “Yetkili” olarak gösterilen bir şirketin sahibi olduğu ortaya çıktı.