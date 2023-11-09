Dilan Polat Engin Polat çiftini ele veren telefon: Sen beni nasıl arayabilirsin
Kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftini cezaevine götüren süreç nasıl başladı? Polat çiftine dair soruşturma sürerken her şeyin olaylı bir doğum günününde sonra yapılan bir telefon görüşmesiyle başladığı iddia edildi. İşte yeni ayrıntılar...
Kara para aklamak, vergi kaçırmak, örgüt kurmak suçlamalarıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftine ilişkin çarpıcı iddialar dur durak bilmiyor.