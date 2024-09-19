Dilan Polat günlükleri: Takipçileriyle dertleşiyor, kötü yorumlardan şikayetçi
Kara para, vergi kaçırma, örgüt kurma gibi birçok suçtan yargılanan Dilan Polat, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Sosyal medya paylaşımlarına ara vereceğini söyleyen Polat, tekrar art arda paylaşımlara başladı. Takipçileriyle dertleşen, sekiz tane ilaç kullandığını anlatan Polat, antidepresanı bırakmak için uygun bir zaman olmadığını söyledi. Paylaşımlarına yapılan olumsuz yorumlara da sitem eden Polat, hesabını gizleyeceğini açıkladı.
Dilan Polat, 9 aylık cezaevi sürecinin ardından ağustos ayında tahliye edilirken, eşi Engin Polat'da yaklaşık bir ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Kararın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla tekrar gündeme gelen Polat, artık çok dikkatli olacağını, sosyal medyayı asla eskisi gibi kullanmayacağını açıklamıştı.