Dilan Polat günlükleri: Takipçileriyle dertleşiyor, kötü yorumlardan şikayetçi

Kara para, vergi kaçırma, örgüt kurma gibi birçok suçtan yargılanan Dilan Polat, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Sosyal medya paylaşımlarına ara vereceğini söyleyen Polat, tekrar art arda paylaşımlara başladı. Takipçileriyle dertleşen, sekiz tane ilaç kullandığını anlatan Polat, antidepresanı bırakmak için uygun bir zaman olmadığını söyledi. Paylaşımlarına yapılan olumsuz yorumlara da sitem eden Polat, hesabını gizleyeceğini açıkladı.

Dilan Polat günlükleri: Takipçileriyle dertleşiyor, kötü yorumlardan şikayetçi - 1

Dilan Polat, 9 aylık cezaevi sürecinin ardından ağustos ayında tahliye edilirken, eşi Engin Polat'da yaklaşık bir ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kararın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla tekrar gündeme gelen Polat, artık çok dikkatli olacağını, sosyal medyayı asla eskisi gibi kullanmayacağını açıklamıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dilan Polat günlükleri: Takipçileriyle dertleşiyor, kötü yorumlardan şikayetçi - 2

"ELİMDE DEĞİL"

Ancak Polat bu verdiği kararı uzun süre uygulayamadı ve art arda sosyal medya paylaşımlarına tekrar başladı. 

Takipçileriyle dertleşen Polat, istese de çok fazla uyuyamadığını, gece bazen 3'te, bazen 5'te isteği dışında uyandığını açıkladı.

Dilan Polat günlükleri: Takipçileriyle dertleşiyor, kötü yorumlardan şikayetçi - 3

"SEKİZ İLAÇ KULLANIYORUM"

Hiçbir şey yiyemediğini söyleyen Polat, toplam sekiz tane ilaç kullandığını açıkladı.

Polat, bir dönem antidepresanı bırakmak için çaba gösterdiğini, ancak şu an bunu denemek için doğru zaman olmadığını da söyledi.

Dilan Polat günlükleri: Takipçileriyle dertleşiyor, kötü yorumlardan şikayetçi - 4

HESABINI GİZLEYECEK

Instagram'da 700 bine yakın takipçisi olan Polat, yapılan yorumlardan da şikayetçi...

Polat, yapılan kötü yorumlardan rahatsız olduğunu dile getirirken, artık hesabını gizleyeceğini açıkladı.

Çok özel bir takipçi kitlesi olduğunu belirten Polat, takipçilerinin kendisine yeteceğini söyledi.

Dilan Polat günlükleri: Takipçileriyle dertleşiyor, kötü yorumlardan şikayetçi - 5

Oğlu Milan Efe'nin okula başlayacağını da duyuran Polat, eltisi Hazal Erdoğan ile küs olduğu iddialarını yanıtladı.

Dilan Polat günlükleri: Takipçileriyle dertleşiyor, kötü yorumlardan şikayetçi - 6

Polat'ın, kendisi cezaevindeyken sık sık sosyal medyadan reklam paylaşan eltisi Hazal Erdoğan ile küs olduğunu iddia ediliyor.

Polat, bu iddianın doğru olmadığını, Hazal'ın bir seyahat için şehir dışında olduğunu ve bu yüzden görüşemediklerini söyledi. 

Dilan Polat günlükleri: Takipçileriyle dertleşiyor, kötü yorumlardan şikayetçi - 7

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Dilan Polat günlükleri: Takipçileriyle dertleşiyor, kötü yorumlardan şikayetçi - 8

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

Dilan Polat günlükleri: Takipçileriyle dertleşiyor, kötü yorumlardan şikayetçi - 9

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti.

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