Dilan Polat günlükleri: Takipçileriyle dertleşiyor, kötü yorumlardan şikayetçi

"SEKİZ İLAÇ KULLANIYORUM"

Hiçbir şey yiyemediğini söyleyen Polat, toplam sekiz tane ilaç kullandığını açıkladı.

Polat, bir dönem antidepresanı bırakmak için çaba gösterdiğini, ancak şu an bunu denemek için doğru zaman olmadığını da söyledi.