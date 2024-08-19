Dilan Polat hapisten çıktı mı, tahliye oldu mu? Dilan Polat davasında flaş gelişme

Kara para ve vergi kaçırma gibi suçlardan yargılanan Dilan - Engin Polat davasında flaş bir gelişme yaşandı. Yapılan paylaşımlar ardından vatandaşlar, "Dilan Polat hapisten çıktı mı, tahliye oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor.

Dilan Polat hapisten çıktı mı, tahliye oldu mu? Dilan Polat davasında flaş gelişme - 1

Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılanmasına devam edildi. Kasım ayından bu yana kara para akladıkları gerekçesiyle cezaevinde bulunan Dilan Polat tahliye edildi. Mahkeme, Polat'ın tutuksuz yargılanmasına hükmetti.

stanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken, hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dilan Polat hapisten çıktı mı, tahliye oldu mu? Dilan Polat davasında flaş gelişme - 2

Emrullah Erdinç'in haberine göre, Dilan Polat tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Son aylık tutukluluk değerlendirmesine itiraz eden avukat Sevinç Horoz’un dilekçesini değerlendiren üst mahkeme Dilan Polat’ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi

Dilan Polat hapisten çıktı mı, tahliye oldu mu? Dilan Polat davasında flaş gelişme - 3

Avukat Horoz; "Tutukluğun devamı kararına karşı Ağır Ceza mahmesine yaptığım itiraz kabul edilmiş ve Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Dilan Polat hapisten çıktı mı, tahliye oldu mu? Dilan Polat davasında flaş gelişme - 4

POLATLAR DAVASININ GEÇMİŞİ

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken, hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

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