Dilan Polat ikinci sezon başladı: 5 yıla kadar hapis cezası alabilir

5 YIL HAPİS CEZASI

Polat, bu suçtan 5 yıla kadar hapis cezası alabilir. Vergi Usul Kanunu 359. maddede, "Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen, saklanan ve ibraz mecburiyeti olan defter ve kayıtlarda hile yapmak, vergi matrahının azalmasına neden olacak şekilde kayıtları değiştirmek suç teşkil eder. Bu tür eylemler on sekiz aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." deniliyor.

Polat çifti, bu maddeye göre yargılanırsa, yapılan son değişiklik öncesi 3 ile 5 yıla kadar hapis cezası istendiği için, ağır hapis cezası alabilir. Bu durumda 2 yıl sınırını geçtiği için, hüküm ötelenmeyecek, cezaevine gönderilecek.