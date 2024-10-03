Dilan Polat ikinci sezon başladı: 5 yıla kadar hapis cezası alabilir
"Kara para aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yargılanan ve devleti 295 milyon lira vergi kaybına uğratmakla suçlanan Polat çifti, sosyal medyaya geri döndü. Dilan Polat, mahkeme kapısından paylaşımlar yaparak, "Bitse de evimize gitsek" gibi ifadeler kullanmaya başladı. Ağır suçlardan yargılanmalarına rağmen beraat etmiş gibi izlenim yaratmaya çalışan Dilan Polat, haklarında başlatılan yeni soruşturmaya göre 5 yıl hapis cezası alabilir. Polat çifti, dolaylı olarak da kabul ettikleri vergi suçunu oluşturan, sahte fatura düzenleme gibi eylemlerinden dolayı 3 ile 5 yıl arasında hapis istemiyle yargılanabilir. Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, incelenen 7 şirketin kamuyu 295 milyon lira zarara uğrattığı tespiti yer aldı. Polat çiftinin, 85-90 yaşındaki aile büyüklerine şirket kurdurarak vekaletnamelerle çok büyük bir para trafiğini yönettiği, tutuklandıkları zamanda da resmi raporlarla ortaya konulmuştu.
Dilan ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılaması, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.